<span style='text-decoration: underline;'>A quelques mois de l’élection présidentielle </span>:<br><span style='color:red;'>La scène partisane dans le flou</span>

La nouvelle-ancienne polémique sur les campagnes électorales avant l’heure n’est pas prête de finir, tant que l’opposition n’a pas trouvé son poulain. Et au rythme où vont les choses dans ce camp, il est quasi certain que les partis iront en rangs dispersés. Ce qui veut dire que la probabilité d’un «réveil» de la scène partisane sur la base de programmes politiques à présenter à la société est assez fine.

Après un chassé-croisé partisan où tout le monde avait rencontré tout le monde pour évoquer une hypothétique transition pour certains et le soutien à une candidature du président de la République pour la prochaine présidentielle, la scène politique s’agite à propos d’une campagne électorale avant l’heure qu’aurait lancé les partis au pouvoir. Dans les rangs de l’opposition, on aborde la question sous l’angle traditionnel de l’usage par les formations politiques du pouvoir de moyens de l’Etat pour mener campagne et distancer le reste des acteurs présents sur la scène nationale. L’accusation, pour stupide qu’elle puisse paraître, n’est pas moins formulée avec insistance. De plus en plus de voix dans l’opposition assènent ces accusations, histoire de détourner le regard de l’opinion nationale sur l’échec de l’initiative du MSP et du grand désordre qui règne dans les rangs d’une opposition fractionnée et visiblement inapte à monter le moindre projet viable.

L’institution concernée pour trancher dans ces accusations et du reste interpeller officieusement, se trouve être la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE).

Son président, Abdelwahab Derbal, n’a pas été par quatre chemins pour répliquer aux critiques formulées par certains leaders de l’opposition, signalant l’entrée en campagne prématurée des partis de la coalition présidentielle. «Ces partis ne sont pas en campagne électorale pour la simple raison qu’une campagne électorale est rigoureusement définie dans la loi organique relative à l’organisation des élections.

Cette campagne commence trois semaines avant le début du scrutin», a déclaré le président de la HIISE, à l’occasion d’un forum organisé par le quotidien EL Hiwar. On aura compris que légalement et juridiquement, le FLN, le RND et les autres partis qui se concertent sur leur soutien au chef de l’Etat et s’adressent à la presse à ce propos, ne sont pas en infraction. Pour Abdelwahab Derbal, «les déclarations des responsables de ces partis tiennent de l’activité politique ordinaire». Il ne faut pas s’attendre à ce que la sortie de Derbal fasse cesser les accusations, puisque cette même opposition dit ne reconnaitre aucune crédibilité à la HIISE. Cela pour dire qu’à l’occasion de la prochaine échéance électorale, le champ politique sera pollué par des considérations marginales. L’Algérie et les Algériens ne vivront pas un réel débat politique mais un échange de critiques, sans profondeur.

Laquelle critique n’a d’ailleurs pas épargné la HIISE, puisque son président est déjà accusé par la même opposition de jouer le jeu du pouvoir, en organisant des scrutins «biaisés». Il faut dire que l’instance de Derbal n’a jamais pu convaincre les partis de l’opposition de sa neutralité. La HIISE, censée régler le problème de la crédibilité des élections a été décriée dès sa création et à l’occasion des dernières élections législatives et locales.

Alger: Smaïl Daoudi