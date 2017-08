<span style='text-decoration: underline;'>﻿Le ministère de l’Intérieur prend les mesures qui s’imposent </span>:<br><span style='color:red;'>La sécurité des imams est l’affaire de la République</span>

Ces agressions, bien que minoritaires, sont bel et bien avérées et c’est ce qui a fait bouger l’appareil répressif de l’Etat contre les obscurantistes qui s’attaquent aux Imams pour les intimider et installer ensuite une atmosphère de terreur parmi la communauté des croyants.

Un communiqué émanant du ministère de l’Intérieur, rendu public hier, évoque l’engagement des autorités publiques en faveur de la sécurisation des imams, à travers tout le territoire national. «Conscient des dernières préoccupations de nos imams en ce qui concerne leur sécurité et tranquillité menacées par des actes d’agression et de violence verbale qui restent isolés, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, confirme avoir pris immédiatement les mesures qui s’imposent devant telle situation», souligne le communiqué. Aussi impromptu qu’elle puisse paraître la réaction rapide des autorités centrales du pays via un ministère de souveraineté, semble souligner la détermination de tout l’Etat et pas seulement le ministère de tutelle, celui des Affaires religieuses, d’éviter toute escalade envers les imams de la République. La célérité dont fait montre le premier policier du pays, n’a d’égal que la ferme détermination de la République à empêcher l’installation d’un climat délétère dans et autour des mosquées. Lequel climat ferait le lit des idéologies obscurantistes qui cherche à retrouver un chemin auprès des fidèles.

Il est de notoriété publique que toutes les agressions verbales et physiques à l’encontre des Imams, est le fait exclusif des hordes de salafistes qui ne désespèrent pas d’imposer leur vision déformer de l’islam à l’ensemble des Algériens.

En réagissant avec une grande fermeté, jusqu’à instruire les walis, le ministre de l’Intérieur entend montrer que la main lourde de l’Etat s’abattra sur toute personne qui tenterait de nuire aux représentants du culte algérien, connu pour sa modération.

Le communiqué du ministère de l’Intérieur n’est assurément pas un simple tir de sommation, mais une mesure concrète destinée à protéger, non seulement les Imams, mais également les hommes et les femmes qui fréquentent les mosquées pour accomplir leurs devoirs religieux. Il faut croire que les salafistes qui ont perdu, depuis plusieurs années, tout contrôle sur les lieux de culte, veulent les récupérer en usant, comme ils savent le faire, de violence à l’égard des citoyens. Mais, s’ils ont réussi, durant les années 80, à s’adjuger des centaines de mosquées, il leur semble quasi-impossible de rééditer «l’exploit».

L’Etat veille et entend défendre les Imams avec toute la puissance de la loi. L’instruction du département de Bedoui est on ne peut plus claire: «assurer la sécurité et la tranquillité de nos imams et leur fournir toute la protection et les conditions favorables à l’exercice de leurs nobles tâches». Les salafistes auront désormais en face d’eux, pas des imams désarmés, mais toute la force d’un Etat de droit.

Alger: Smaïl Daoudi