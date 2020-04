<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Santé rassure</span>:<br><span style='color:red;'>La situation du Covid-19 est stable en Algérie</span>

La situation épidémiologique dans le pays concernant la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) est «stable» et «ne suscite pas d’inquiétude».

Ce sont les mots rassurants du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, lors de sa visite de travail dans la wilaya de Tindouf, en compagnie du ministre délégué à l’Environnement, Hamza Al Sid Cheikh.

«Les moyens humains et matériels sont aujourd’hui disponibles en Algérie pour aider à la maitrise de la situation épidémiologique du nouveau coronavirus», a estimé le ministre de la Santé qui a inspecté les services de l’établissement public hospitalier EPH-Si El-Haouès, au chef lieu de wilaya de Tindouf.

Le ministre de la Santé a fait savoir lors de sa visite d’inspection que «la wilaya d’Illizi a été jusque-là épargnée du danger, grâce aux moyens mobilisés et aux mesures de prévention sanitaire contre le Covid-19 adoptées par le secteur».»Les moyens de prévention du nouveau coronavirus sont disponibles en quantités suffisantes dans cette wilaya», a-t-il relevé, à ce propos, tout en affichant la disposition de son département à «mobiliser davantage de moyens si l’évolution de la situation épidémiologique l’exigeait».

Le ministre de la Santé a inauguré, par ailleurs, une salle de soins au quartier «El-Moustakbel» dont il a recommandé la dotation, à l’instar des autres structures de santé dans la wilaya, d’une installation d’énergie solaire, dans le cadre de la stratégie nationale de prise en charge des zones d’ombre.

Il a écouté aussi, sur site, les doléances de membres du corps médical, axées notamment sur l’affectation de logement équipé afin d’assurer la stabilité de l’encadrement médical dans cette wilaya. Le ministre a inspecté ensuite le service des urgences médicales de la polyclinique «Benyoucef Benkhedda» à Tindouf-Lotfi, où il s’est notamment enquis des conditions d’accueil des malades ainsi que de l’état des équipements, dont une partie nécessite une maintenance périodique, selon les explications fournies à la délégation ministérielle. M. Benbouzid a inspecté également, le point de contrôle dressé à l’entrée de la ville de Tindouf, où des explications lui ont été données sur les différentes phases de contrôle sanitaire concernant le coronavirus, auxquelles sont soumis les voyageurs se rendant à Tindouf. Il a saisi l’opportunité pour exprimer sa «satisfaction» concernant la situation épidémiologique dans cette wilaya, avant de tenir, au terme de sa visite, une rencontre technique avec le staff médical local.

Noreddine Oumessaoud