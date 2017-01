<span style='text-decoration: underline;'>Grève des 5 jours à Bejaia</span>:<br><span style='color:red;'>La situation est maitrisée selon Bedoui</span>

Le calme commence à régner dans la ville de Bejaia après la journée de lundi caractérisée par des affrontements, éclatés le premier jour de la grève des 5 jours annoncée anonymement. Mardi, les commerçants et associations ont lancé un appel au calme.

Alger: Wahida Oumessaoud

Le ministre de l’Intérieur et des collectivités locales Noureddine Bedoui, en déplacement à Guelma, a indiqué que la situation est maitrisée à Bejaia. «Les services de sécurité maîtrisent la situation» a-t-il rassuré avant d’expliquer que «ce sont les mêmes qui ont tenté de semer le trouble l’année passée et celle d’avant, mais ils n’ont rien pu faire». Dans l’objectif de faire face à ses agissements anonymes, le ministre de l’Intérieur a adressé un appel aux citoyens pour déjouer les tentatives de déstabilisation du pays.

Les représentants des commerçants et ceux de la société civile, ont dénoncé toute action de violence durant ces journées de grève. Ils ont même adressé des communiqués et des affiches sur le Net pour appeler au calme et au respect des autres. C’est le cas de l’association des commerçants de la ville d’Akbou qui se dégage de toute responsabilité de ce qui s’est passé dans la région. D’ailleurs, les commerçants des différentes localités de la wilaya de Bejaia, se sont réunis pour décider d’une suite à cette grève. Des échos indiquent que ces même commerçants dont la moitié ont été obligés de fermer leurs rideaux, vont reprendre leur travail dès aujourd’hui et ne vont pas continuer la grève.

La Ligue algérienne de la défense des droits de l’Homme (LADDH), a appelé au calme et à la vigilance, invitant la société civile de Bejaia à une réunion pour prendre les initiatives nécessaires afin d’éviter des dérapages supplémentaires.

Dans l’après-midi d’hier, les routes nationales 26 et 12 ont été fermées à la circulation et des affrontements ont éclaté au niveau du centre-ville de Bejaia et à Sidi Aich aussi. Le climat demeure tendu au deuxième jour de la grève qui ne semble pas faire l’unanimité au sein des grévistes.

Il est à rappeler que l’antenne de la Sonelgaz à Tazmalt, centres de services Djezzy à Tazmalt et Bejaia, bus ETUB, Shoroom Condor à Bejaia, académie de Bejaia SNTA et la banque BNP est le bilan de dégâts matériels enregistré dans la première journée de la grève entamée le lundi 02 janvier. Pour le moment, la Direction de la sûreté nationale n’a fait aucun bilan de ses activités durant ces deux jours de grève des commerçants dans les différentes localités de la wilaya de Bejaia.