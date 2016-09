<span style='text-decoration: underline;'>Les forces du général Haftar s’emparent de trois terminaux pétroliers</span> :<br><span style='color:red;'>La situation se complique en Libye</span>

Cette offensive militaire qui vient quelques jours après le refus du parlement de Tobrouk de reconnaître le GNA, complique les choses dans le pays et affaiblit l’autorité du gouvernement d’union (GNA) qui y laissera certainement beaucoup de sa crédibilité, au risque d’un retour à la case départ, ce qui n’est pas pour déplaire à Daech.

Au moment où la communauté internationale voyait les prémices d’une solution en Libye à travers l’offensive contre Daech dans la ville de Syrte, un acteur inattendu vient chambouler les cartes dans un pays sans gouvernement national reconnu. Le général Khalifa Haftar a profité de cette faiblesse pour lancer ses troupes à l’assaut de plusieurs points stratégiques tenues par des milices. Ainsi, les forces des autorités basées dans l’est de la Libye, sous le commandement de Haftar, ont créé un précédent en s’emparant de trois terminaux pétroliers, dont un était sous le contrôle d’une milice loyale au gouvernement d’union nationale reconnu par la communauté internationale.

Cette offensive militaire qui vient quelques jours après le refus du parlement de Tobrouk de reconnaître le GNA, complique les choses dans le pays et affaiblit l’autorité du gouvernement d’union (GNA) qui y laissera certainement beaucoup de sa crédibilité, au risque d’un retour à la case départ, ce qui n’est pas pour déplaire à Daech.

Cette nouvelle donne militaro-sécuritaire est résumée par une courte déclaration de Mohamed al-Azoumi porte-parole d’une brigade loyale au général Khalifa Haftar.

«Nos forces ont réussi à prendre le contrôle du port de Zoueitina et à le sécuriser entièrement» a indiqué al-Azoumi qui représente également le gouvernement non reconnu basé dans l’est. Notons que ces forces ont déjà pris la veille de l’Aîd El Adha les terminaux d’al-Sedra et de Ras Lanouf, les plus importants du pays, situés dans le Croissant pétrolier dans l’est.

Le GNA a condamné l’offensive surprise lancée par les troupes d’Haftar, la qualifiant d’«agression flagrante contre les acquis du peuple libyen qui porte atteinte à la souveraineté nationale». Des mots qui sonnent creux et n’apportent aucun facteur de stabilité pour la Libye. Pour cause, le même GNA a lancé un appel à ses troupes pour reconquérir les terminaux pétroliers. Cela revient à dire que la guerre civile dans ce pays va connaître une intensification avec son lot de victimes civiles. Mais, pareille perspective n’est pas envisageable dans l’immédiat et le GNA s’en explique à travers un autre communiqué où il estime que les attaques contre les terminaux pétroliers étaient «contraires au processus de réconciliation» engagé dans le pays et risquaient d’«entraîner le pays dans un tournant dangereux».

Les GNA est suivi par les Etats-Unis et cinq de leurs principaux alliés en Europe. «Les gouvernements de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, condamnent les attaques ce week-end contre les terminaux pétroliers de Zoueitina, Ras Lanouf, Al-Sedra et Brega en Libye», indique un communiqué commun. Ces pays insistent sur la paternité du pétrole qui revient de droit au peuple libyen et doit par conséquent être administré par le gouvernement d’union nationale soutenu par l’ONU, basé à Tripoli. Cette mise en garde semble assez molle pour amener le parlement de Tobrouk et Haftar à se retirer sans contrepartie. Il semble que la Libye entre dans un autre processus de bras de fer entre le GNA et l’autorité de l’est du pays non reconnue par la communauté nationale.

L’enjeux n’est pas des moindres, puisque la Libye est assise sur des réserves de pétrole équivalentes à 48 milliards de barils. Le pays qui pompait 1,5 million de baril par jour, n’en produit que 200.000 barils quotidiennement depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

Smaïl Daoudi