<span style='text-decoration: underline;'>En présence du ministre Tayeb Louh</span>:<br><span style='color:red;'>La société civile à Oran appelle le président Bouteflika à se présenter pour un 5ème mandat</span>

«Vive Bouteflika», «armée, peuple avec Bouteflika» c’est les slogans entendus hier lors d’un grand rassemblement populaire organisé à l’hôtel Sheraton en présence du Ministre de la Justice Tayeb Louh où la société civile dans la capitale de l’ouest a appelé le Président de la République à se présenter pour un 5ème mandat.

Dans une salle archi comble, la société civile a dit son mot «on veut la continuité» en lançant un message de soutien et d’attachement au Moujahid Abdelaziz Bouteflika. Notons, que plusieurs membres d’associations locales, imams, moudjahidines, ont pris part à ce rassemblement. Le wali d’Oran Mouloud Chérifi à rappeler les différents programmes affectés par le Président de la République pour Oran, «le président est l’homme de l’édification et la réconciliation nationale et la stabilité, c’est lui l’homme de la stabilité pour l’avenir» dira-t-il. Des pancartes ont été placées dans la salle où on pouvait lire des messages appelant le président à continuer son travail. Le Ministre de la Justice lors de son intervention, a rappelé les progrès effectués à Oran suite aux différents programmes du président. Ce qui a permis d’affecter un grand nombre de logements à la capitale de l’ouest et de mettre fin à la crise d’approvisionnement d’eau qui a été présente à Oran durant les années 90, «le complexe sportif de Belgaïd, 170 projets de tourisme, l’extension de l’aéroport d’Oran, l’aciérie de Bethouia, deux usines de véhicules, démontre le développement qu’enregistre Oran à tous les nouveaux visant l’amélioration du cadre de vie des citoyens».

Tayeb Louh a rappelé l’importance de la réconciliation nationale qui a permis d’instaurer l’instabilité dans le pays suite à une décennie noire, «le président Bouteflika a dirigé le pays dans des conditions difficiles, à plusieurs niveaux». Cette réconciliation selon le Ministre, a été «un mur solide contre les vents violents qui ont été à l’apparence porteuse de promesses de démocratie mais au fond un nouveau plan de subdivision de la région» dira le ministre. Avant d’ajouter, «sous le slogan du grand moyen orient et l’anarchie créatrice, la pseudo démocratie est venue pour un objectif dévastateur, à cause de cela des pays ont été détruits et d’autres ont failli l’être alors qu’auparavant, ces pays ont fourni des écoles aux enfants, des hôpitaux au malades, mais ces habitants se sont dispersés à l’étranger pour se retrouver dans des camps, la cargaison venue sur les dos des chars et de l’intérieur des avions, est devenue un grand mensonge».

Par ailleurs, le Ministre de la Justice a inauguré dans la matinée, le nouveau Palais de justice à Oran.

Ce projet a nécessité une enveloppe financière de plus de 450 milliards de centimes. Il a été réalisé sur une superficie de 34000 m. Il est composé entre autres de 6 salles d’audience, 208 bureaux et un parking d’une capacité de 300 véhicules. Concernant les amendes non perçues, le ministre a expliqué que le montant a atteint 7600 milliards de Da. Ce qui a poussé la tutelle en 2016, à procéder à un amendement selon lequel la mission du recouvrement des amendes est passée du ministère des Finances au ministère de la Justice.

«L’encaissement des amendes judiciaires est une affaire de l’ensemble du gouvernement». Le ministre a insisté également, sut l’importance de la formation et du développement des ressources humaines. Il a annoncé également, qu’un concours aura lieu avant la fin de l’année en cours pour la sélection de 270 juges dans le cadre du programme de réforme de la justice instauré par le président de la République.

Fethi Mohamed