En ces temps d’inflation galopante, les pensées des Algériens vont au Ramadhan. Comment donc, ce mois sacré sera-t-il négocié ? A moins de deux mois de son avènement, les familles ne cachent pas leurs appréhensions. Mais, la douleur de la classe moyenne, même si elle sera ressentie, elle est infiniment moins lancinante que celle des couches défavorisées. Les Algériens y pensent également. Et parmi ceux-ci, il en est qui ont pris la résolution d’agir. On les voit dans les supermarchés de la capitale. Une scène qui a tendance à rentrer dans le décor quotidien des Algérois. On y voit des personnages: une famille algérienne et un petit groupe de jeunes étudiants, tous en Tee-shirt de même couleur et brandissant de petites affichettes. La scène pourrait être habituelle. Mais bien évidemment ! Le Tee-shirt est une sorte d’uniforme, celui de l’espoir, de l’amour du prochain et du bénévolat, pour une cause juste, celle de la solidarité: le jeûne. Sur cette affichette, il y a une liste de denrées alimentaires, que nous comptons distribuer aux plus nécessiteux pendant le Ramadhan. Réservez parmi vos achats, quelque chose pour les pauvres, pour leur permettre de supporter le jeûne.

On imagine bien, que la surprise est tellement belle, que l’homme ne trouve pas ses mots. La dizaine de jeunes, engagés dans cette opération de solidarité, auraient pu s’organiser autrement, louer un taxi clandestin ou un taxi tout court, direction la forêt de Baïnem, en ces vacances de printemps. Il n’y a pas mieux pour se fabriquer de beaux souvenirs de vacances.

Mais ce n’était pas le projet de nos jeunes au Tee-shirt. Eux, ont pris la décision de sacrifier leurs vacances pour venir en aide aux plus nécessiteux d’entre nous et leur offrir l’occasion de passer un Ramadhan dans la dignité.

Ce genre de scènes, ne relève pas de l’imagination. Beaucoup d’entre vous, ont certainement croisé d’autres jeunes, aux Tee-shirts, sans doute différents, mais tous mus par la même volonté, d’aider leur prochain.

Pendant le mois de Ramadhan qui s’annonce déjà difficile, on en verra des centaines, dans tous les restaurants de la Rahma, à servir des repas chauds aux Algériens les plus fragiles, ceux qui ne sont pas gâtés par la vie. La solidarité est une plante algérienne. Cultivons-là et soyons-en fiers.

Par Smaïl Daoudi