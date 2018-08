La saison estivale arrive à terme. Les Algériens pensent désormais à la rentrée scolaire et ses grosses dépenses. Hormis quelques irréductibles qui tiennent à vivre leur été jusqu’à la dernière minute et demeurent aux aguets de toute information sur l’épidémie du choléra, tout le pays respire la détermination de passer à autre chose. Les échos que relayent les chaînes de télévisions nationales, font état d’une dynamique sociale qui sent immanquablement la rentrée. Les festivals et les concerts de musique plient bagage. Les parcs, les plages et autres clubs de plaisances se sont désormais vidés de familles algériennes. Les places publiques renoncent peu à peu aux habitudes de cette saison estivale et se désemplissent dès la tombée de la nuit. La journée, en ces derniers jours de vacances, les familles la passent dans les supermarchés et dans les magasins d’articles scolaires.

Ce qu’il faut surtout retenir dans cette ambiance de pré-rentrée, à une semaine du début des cours, ce sont ces scènes qui mettent la famille algérienne au centre d’intérêt d’opérations louables. Les acteurs, ce sont des groupes de jeunes étudiants qui arborent des Tee-shirts flanqués d’un même logo et brandissent des petites affichettes. La scène aurait pu être habituelle sauf que cet accoutrement est une sorte d’uniforme de l’espoir, de l’amour du prochain et du bénévolat pour une cause juste, celle de la solidarité. Sur cette affichette, il y a une liste d’articles scolaires destinés à être distribués aux plus nécessiteux pour les aider à entamer une rentrée scolaire correcte. Agréablement surpris par cette action de solidarité, les pères de familles ne trouvent pas de mots pour louer l’initiative.

Les jeunes engagés dans cette opération de solidarité auraient pu s’organiser autrement, et finir tout d’abord leurs vacances d’été. Mais ce n’était pas le projet de nos jeunes aux Tee-shirts. Eux, ont pris la décision de sacrifier la dernière semaine de vacances pour venir en aide aux plus nécessiteux et leur offrir l’occasion de passer une rentrée scolaire dans la dignité.

Il faut souligner que ce genre de scènes ne relève pas de l’imaginaire et beaucoup d’Algériens ont certainement croisé d’autres jeunes aux Tee-shirts sans doute différents, mais tous animés par la même volonté d’aider leur prochain. La solidarité est une plante algérienne. Cultivons-la et soyons-en fiers.

Par Smaïl Daoudi