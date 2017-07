<span style='text-decoration: underline;'>Des centaines de foyers pénalisés à Arzew, Bethioua et Marsat El Hadjadj </span>:<br><span style='color:red;'>La Sonelgaz dénonce l’empiètement de son réseau souterrain</span>

Des centaines de foyers ont été privés de courant électrique dans les trois localités d’Arzew, Bethioua et Marsat El Hadjadj (Port aux Poules), à cause des agressions et des empiètements du réseau souterrain de la Sonelgaz.

Des engins de travaux publics qui menaient des travaux d’excavation dans cette zone, ont sectionné plusieurs câbles souterrains qui alimentent en électricité les abonnés moyenne tension, causant ainsi des coupures prolongées. «Les services techniques ont recensé trois cas d’agression du réseau souterrain, les 29 juin et 6 et 8 juillet en cours. Les abonnés des communes d’Arzew, Bethioua et Marsat El Hadjadj, ont été ainsi privés de courant électrique. «Les responsables de ces agressions ont pris la fuite, après avoir sectionné les câbles», affirment des sources bien informées. Les services techniques de la Sonelgaz ont dépêché plusieurs équipes sur le terrain pour rétablir le courant électrique. Les installations de la Sonelgaz sont régulièrement agressées par des entreprises des travaux publics qui mènent des travaux d’excavation, sans consulter les services techniques de cette société. Les agressions et piétinement des ouvrages et du réseau d’électricité, causent un grave préjudice à la Sonelgaz et ses abonnés, particuliers ou professionnels. Les constructions et les travaux de réalisation des projets, à proximité des ouvrages d’alimentation en gaz naturel et d’énergie électrique, constituent une préoccupation permanente pour la Sonelgaz.

En dépit des campagnes de sensibilisation, des cas d’empiétement dans des espaces réservés aux installations énergétiques, ainsi que dans des espaces dits de périmètre de protection et de couloir de sécurité, sont constatés quotidiennement, notamment avec les travaux de réhabilitation du réseau routier et autres projets. Ces agressions pénalisent les citoyens et sont à l’origine d’énormes préjudices financiers à la société, contrainte d’effectuer des travaux de réparation.

H. Maalem