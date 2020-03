<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>La Sonelgaz prend ses précautions et change les horaires de travail</span>

Un Comité de crise a été installé sous la présidence du PDG de la Sonelgaz, auquel sont associés l’ensemble des sociétés filiales métiers.

A l’apparition des premiers signes d’alerte mondial, sur la pandémie à laquelle fait face toute la planète, la Sonelgaz a anticipé par des mesures de sauvegarde, visant à faire face au nouveau virus covid-19, d’autres mesures décidés par les pouvoirs public dans le décret exécutif n°20-69 du 21.03.2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du CORONAVIRUS, ont été adoptées par le Groupe de la Sonelgaz, indique un communiqué du groupe de la Sonelgaz.

Ainsi, 28 recommandations ont été prises dans un premier temps, lors des premières réunions tenues en date du 15 et 23 mars courant, l’ensemble de ces mesures ont été mises en œuvre.

Il s’agit, entre autre, de la réduction des effectifs sur les lieux de travail, en conformité avec les recommandation de la médecine de travail SMT et de la direction exécutive du capital humain DCH Groupe, en libérant le personnel dont l’état de santé est jugé vulnérable au contact humain, le personnel féminin ayant à charge de jeunes enfants ou le personnel dont la fonction support ne constitue pas une priorité à l’heure actuelle. Ainsi, plus de 50% des effectifs se sont vu signifier leur démobilisation en absence exceptionnelle. Le groupe prévoit en outre, l’identification du personnel et fonctions primordiales devant garantir l’exploitation du système électrique et gazier, l’élaboration de plans d’exploitation, dans la production, le transport du gaz et de l’électricité et enfin la distribution et la fermeture de tous les établissements de restauration collectifs à l’instar des cantines, avec des mesures spécifiques dans les bases vie.

La Sonelgaz indique aussi qu’il est question de l’élaboration par chaque société d’un plan d’urgence dans le cas d’une propagation massive, en veillant sur une continuité de service et encourager pour le personnel libéré, le télétravail. Pour les réunions de coordination ou tout autre réunion nécessaire, la Sonelgaz a privilégié d’avantage les visio-conférences, tout en installant une cellule de crise au niveau de chaque société.

Il est aussi question de consacrer la coordination avec les Walis, pour palier à toute déficience et pouvoir répondre en cas de réquisition et aménager les horaires de travail des agences commerciales, de 8h à 14h.

Par ailleurs, la société a mis à la disposions de son collectif, exposé notamment, les outils de protection; masque, gants, gel hydro alcoolique… etc., et veille au nettoyage systématique des espaces, la multiplication des actions de sensibilisation et à l’application stricte des mesures sanitaires recommandées.

Noreddine Oumessaoud