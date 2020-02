<span style='text-decoration: underline;'>Le Président Tebboune l’a annoncé lors du Conseil des ministres </span>:<br><span style='color:red;'>La sous-traitance avec l’étranger fortement limitée </span>

L’une des importantes décisions prise lors de ce Conseil, aura été d’interdire le recours à la sous-traitance avec l’étranger sauf s’il s’agit de matériel développé non disponible en Algérie, a affirmé le Président. L’objectif est la mise au point d’une technologie algérienne par de jeunes compétences algériennes.

Réuni avant-hier en Conseil des ministres sous la présidence de Abdlemadjid Tebboune, l’exécutif a abordé un certain nombre de dossiers, dont celui relatif à la loi censé prévenir «les crimes de discrimination et le discours de haine, avec l’association de la société civile et du secteur privé à sa préparation et à sa mise en œuvre, en sus de la mise en place de programmes d’enseignement en vue de la sensibilisation, la diffusion de la culture des droits de l’Homme, de l’égalité, de la tolérance et du dialogue», note un communiqué de la Présidence de la République. Le projet se réfère aux Chartes internationales et à la sociologie de la société algérienne et «tient compte de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans la plupart des crimes de discrimination et dans le discours de haine, d’où l’impératif de dispositions relatives à l’assistance et à la coopération internationales», souligne la même source. Sur le sujet, le chef de l’Etat a ordonné l’introduction d’amendements pour préserver l’objectif substantiel de cette loi, à savoir la préservation de l’unité nationale dans toute sa composante, la moralisation de la vie politique et publique et sa protection contre toute dérive.

Le deuxième sujet inscrit à l’ordre du jour, est en rapport avec les zones industrielles et zones d’activité. Le ministre du secteur a préconisé plusieurs mesures pour traiter les dysfonctionnements, dont «la création d’une instance nationale chargée du foncier industriel, la récupération des assiettes non exploitées et la mise en place d’un programme urgent de réhabilitation, outre l’adoption d’une approche différente et l’aménagement de nouveaux espaces pour le foncier industriel», souligne le communiqué. Il a également proposé la création de micro zones industrielles dédiées à la micro-entreprise et à la start-up, la mise à leur disposition des usines de l’Etat non exploitées. Sur le sujet, le président de la République a instruit le ministère de la Micro entreprise, des startups et de l’économie de la connaissance, d’entamer immédiatement la réalisation de ses projets, d’investir le terrain en conciliant entre le possible et le faisable. «Le Président de la République a exhorté ce département ministériel à tirer avantage des expériences des pays développés en la matière pour la création d’un maximum de startups, à mettre à profit les zones industrielles non-exploitées et à promouvoir les zones d’activité, étant les plus proches de la réalité des communes», rapporte la même source. L’une des importantes décisions prise lors de ce Conseil, aura été d’interdire le recours à la sous-traitance avec l’étranger sauf s’il s’agit de matériel développé non disponible en Algérie, a affirmé le Président. L’objectif est la mise au point d’une technologie algérienne par de jeunes compétences algériennes.

Autre sujet abordé, est la stratégie d’adaptation de la communication gouvernementale à la nouvelle situation que connaît le pays au lendemain du Hirak béni du 22 février. Le ministre de la Communication qui a fait lecture du document, a préconisé des structures de veille médiatique en sus de l’accompagnement des institutions de l’Etat pour la concrétisation des engagements du président de la République. Cela passera, selon le ministre par des plans de communication sectoriels et la réhabilitation des cellules de communication institutionnelle.

Amar Belhimer propose aussi la restructuration de la presse publique à travers une réforme radicale pour en améliorer la performance et la gestion. Le numérique sera l’outil de cette réforme. Cela, en plus de la création d’une chaîne parlementaire pour rapprocher le citoyen de l’institution législative et promouvoir la culture de citoyenneté et le civisme.

En réaction à l’exposé sur la stratégie de communication, le chef de l’Etat a insisté sur la régularisation de la situation juridique des chaînes privées pour qu’elles soient en conformité avec la loi sur l’audiovisuel et de même pour les supports électroniques. M. Tebboune a donné des orientations concernant la communication institutionnelle et la presse publique, ordonnant le lancement immédiat d’une chaîne parlementaire, et de penser dès maintenant à une chaîne dédiée aux jeunes.

D’autre part, le Conseil des ministres a écouté et approuvé un exposé présenté par la ministre de la Culture sur le développement du secteur de la culture et de l’industrie cinématographique. Il découle de l’exposé que la relance de l’industrie cinématographique vise à encourager l’investissement dans les studios de production en octroyant toutes les mesures incitatives aux professionnels, notamment le foncier et les crédits bancaires, en vue de diversifier cette production pour qu’elle contribue au renforcement du patriotisme des Algériens et du sentiment de fierté à l’égard de l’Algérie et de son histoire, toute entière. De son côté, le Président Tebboune a appelé à orienter le cinéma commercial vers le rayonnement culturel de l’Algérie à l’échelle mondiale en tant que meilleur moyen face à l’invasion culturelle.

Le Conseil des ministres a ensuite suivi et approuvé un exposé, présenté par le ministre de la Jeunesse et des Sports, axé sur la promotion de la jeunesse et le développement des activités physiques et sportives, le renforcement de l’infrastructure et la prise en charge des jeunes du sud et des régions isolées et montagneuses pour lutter contre la marginalisation et l’exclusion à travers un plan quinquennal permettant de déceler les talents sportifs parmi des millions d’élèves et d’étudiants.

