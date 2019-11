La spirale des bidonvilles et du vieux bâti

Depuis quelques temps, les rassemblements de familles protestataires qui revendiquent leur relogement sont de plus en plus nombreux et visibles à travers les communes de la Wilaya. Des occupants de bidonvilles, des habitants de vieilles battisses à risque d’effondrement, des familles vivant dans des conditions précaires sur des sites squattés depuis longtemps, et bien d’autres situations figurent au sensible registre des attributions de logements décents programmés, il faut l’admettre, dans des conditions de rigueur et de transparence qui mériteraient d’être revues et corrigées. Dans les commune de Bousfer et AIn el Turk, des centaines de demandeurs de logements sont en attente depuis une dizaine d’années en raison de l’hallucinant retard enregistré dans la réalisation des projets, notamment celui d’une cité de 500 logements dont le chantier est à l’arrêt depuis quatre ans suite à l’abandon des travaux par l’entreprise chargée de la réalisation. Ces abandons de chantiers par les opérateurs retenus pour la réalisation de projets de logements sont d’ailleurs devenus trop fréquents, mais ne soulèvent pas pour autant de la part des pouvoirs publics plus d’interrogations, de vigilance, ni de mesures à mettre en œuvre en amont pour éviter ce genre de situations. Et tandis que des logements en chantier tardent à être livrés, les besoins et les demandes s’accumulent, au gré de l’extension des bidonvilles et de l’effritement du vieux bâti. Une spirale infernale, de plus en plus difficile à juguler, et qui ne cesse d’aggraver les incohérences d’une politique de logement axée sur la seule volonté populiste d’éradiquer les baraques illicites et de satisfaire les urgences, réelles ou provoquées par des implantations interdites d’habitat précaires dans différents espaces du domaine public. Depuis ces quinze dernières années, Oran a vu naître prés d’une vingtaine de nouveaux sites de constructions sauvages, baptisés selon l’endroit ou selon la provenance des habitants. Après «douar cheklaoua», «douar el flalis», douar Ettiartia, datant des années 90, ce fut ensuite l’apparition des «Kara», «hayat régency», «Esseka»,» El virage» et bien d’autres appellations reflétant l’ampleur du laxisme et de l’impunité qui régne sur ce terrain de l’occupation illégale du foncier en zone urbaine et péri-urbaine. Et tandis que ces flux de déplacement de population vers la grande ville font régulièrement l’objet d’opérations de recasement dans des logements neufs, des milliers de jeunes et moins jeunes oranais, partageant parfois deux ou trois pièces d’un petit appartement occupé par deux ménages et leur enfants, vivent le calvaire de l’exiguïté et de la promiscuité. Certains, comme à l’USTO/HLM, passent leur nuit dans les cages d’escaliers. Ne sont-ils pas eux aussi concernés par l’urgence sociale à accorder aux occupants de bidonvilles et aux squatteurs du vieux bâti ?

Par S.Benali