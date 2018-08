<span style='text-decoration: underline;'>Protection des zones humides Oum Ghellaz et Lac Télamine </span>:<br><span style='color:red;'>La STEP d’Oued Tlélat opérationnelle fin 2018</span>

La station de traitement des eaux usées d’Oued Tlélat sera finalement opérationnelle en décembre 2018, selon la Direction des ressources en eau de la wilaya d’Oran qui précise que cette station devra mettre fin au déversement des eaux usées dans les zones humides en ces lieux et essentiellement le lac Oum Ghellaz.

Les grandes zones humides d’Oued Tlélat, (Oum Ghellaz et Lac Télamine), reçoivent actuellement les eaux usées de plusieurs localités de la zone sud de la wilaya et même de celles des wilayas limitrophes, (Mascara et Sidi Bel-Abbès). La réalisation de cette station de traitement et d’épuration était devenue une urgence, selon la Direction des ressources en eau, pour dépolluer les deux grandes zones humides de la wilaya.

Le Lac Télamine est pollué par l’oued qui traverse la ville d’Oued Tlélat et prend sa source quelque part entre les monts de Stamboul, dans la wilaya de Mascara et du Tessala, plus précisément dans les monts de Sidi Ghalem. Peut-être même un peu plus loin dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

Avant d’arriver dans la bourgade de Tlélat, l’oued traverse en amont l’agglomération de Zahana où se déversent toutes les eaux usées de cette ville, connue surtout pour ses cimenteries, ainsi que ses usines de plaques d’amiantes et autres matériaux de construction. Lorsqu’il arrive à Tlélat, l’oued n’est plus alors qu’un égout à ciel ouvert. Ses eaux sont alors inutilisables.

Cet oued finit sa course dans le lac Télamine en bordure de la RN13, une zone humide de quelques 2.400ha, inscrite depuis 2006 sur les tablettes de la convention de Ramsar.

Le lac abrite une quarantaine d’espèces avifaune qui viennent hiverner chaque année dont les flamants roses et le tadorne de Bélon, une espèce protégée en Algérie. Selon la même source, cinq projets de stations de traitement des eaux usées sont en voie de réalisation à travers le territoire de la wilaya, notamment dans les communes périphériques, à l’exemple de Tafraoui.

H. Maalem