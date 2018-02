Après le soutien franc de la Russie à l’endroit de la Syrie, l’Otan, l’Union européenne, les USA, tentent de trouver le moyen de renverser la donne et faire faire à la région un autre bond en arrière. Le bombardement de l’armée syrienne par la coalition dirigée par les USA et plus récemment le raid meurtrier perpétré par Israël, traduit une intention claire de donner un prolongement encore plus violent à la crise syrienne. En d’autres terme, Israël et les Etats-Unis qui continuent à tuer des Syriens innocents, sont visiblement déterminés à en finir avec Assad, au prix de milliers de nouveaux morts. Les fameuses Forces démocratiques syriennes (FDS), feront le sale boulot qu’avait déjà fait l’Armée syrienne libre qui a fait le lit de Daech en Syrie, avec la bénédiction de Barack Obama. Autre président, autre organisation, mais un même objectif: servir les desseins d’Israël dans la région.

Cela, parce que les Occidentaux n’ont pas digéré les indépendances du siècle dernier. Il faut savoir à ce propos, que la grande différence entre la «libération» d’aujourd’hui et celle d’hier, tient du fait qu’avant les peuples, syrien, tunisien, égyptien ou encore libyen étaient face à des empires dont les capitales étaient en Occident.

C’est vrai que les guerres coloniales sont derrière nous, mais tout de même, il faut être amnésique pour ne pas trouver un rapport entre hier et aujourd’hui. Il y a d’abord le comportement agressif des puissances qu’on est bien obligé de qualifier de néo-coloniales. Ces temps-ci, elles attaquent en groupe au moindre soupçon. Elles imposent aux populations une guerre prétendument éclaire mais qui dure dans le temps. Et puis en usant de mécanismes quelque peu nouveaux, elles créent des situations bizarroïdes. Ça donne une occupation, mais pas vraiment, puisque ces puissances-là passent leur temps à dire qu’ils ont l’intention de se retirer. Entre temps, ce sont leurs entreprises qui pillent les richesses naturelles du pays occupé. Mais ils le font «proprement» en mettant l’accent sur les droits de l’homme et autres concepts que se partage toute la communauté internationale.

Il faut croire que ce processus n’ira pas jusqu’au bout à cause du refus russe et chinois. Il va donc falloir trouver autre chose. Le raid israélien pourrait être la réponse aux questionnements que pourraient se poser les uns et les autres. Les Occidentaux créent l’escalade pour accuser, après coups, les alliés de Damas de génocide et autre crime contre l’humanité. Il en sortira quoi ?

Par Smaïl Daoudi