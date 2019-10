<span style='text-decoration: underline;'>PLF 2020</span>:<br><span style='color:red;'>La taxe de pollution pour un environnement salubre est sûr, à la hausse</span>

La taxe de pollution proposée dans le projet de loi de Finances (PLF) 2020 a été rehaussée de 13.000 dinars à 26.000 dinars.

Cette déclaration a été faite par la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, jeudi à Alger, soulignant que la proposition de rehaussement de la taxe de pollution prévue dans le projet de loi de Finances (PLF) 2020 permettra de «préserver l’environnement et de garantir aux citoyens leur droit à un environnement salubre et sûr».

«Les entreprises économiques, les usines et les unités de production qui n’éliminent pas régulièrement leurs déchets stockés auront à payer le double de ce qu’elles avaient l’habitude de payer pour leur élimination», a précisé la ministre en marge du lancement du premier guide de terminologie technique du secteur de l’Environnement et des Energies renouvelables.

Ce rehaussement du montant de cette taxe, explique la ministre, «favorisera une prise de conscience chez les entreprises, en particulier celles qui produisent de grandes quantités de déchets et de gaz polluants, en les incitant à prendre les mesures et les dispositions nécessaires pour leur réduction».

A souligner que le relèvement de cette taxe vise à sensibiliser tous les intervenants dans le secteur (entreprises, particuliers et société civile) pour les amener à œuvrer pour la préservation de l’environnement et la valorisation de leurs activités.

Concernant les véhicules à taux élevés d’émission de gaz polluants, la ministre du secteur a fait savoir qu’«elles seront soumises à des mesures juridiques en matière de maintenance».

Accompagner les jeunes activant dans le domaine de recyclage

Par ailleurs, Mme. Zerouati, a mis en avant les intenses efforts de ses services, durant les dernières années, pour l’appui aux entreprises de jeunes activant dans le domaine de recyclage des déchets au regard de leur impact important en termes de développement durable et de création d’emploi. Le Gouvernement avait approuvé récemment un projet de décret exécutif portant création, organisation et fonctionnement d’un Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, dans sa nouvelle mouture après son enrichissement à la lumière des observations faites lors de sa première présentation devant le Gouvernement, réuni le 14 août dernier, à même de permettre à ce nouveau mécanisme gouvernemental d’impulser l’utilisation des énergies renouvelables et d’atteindre l’efficacité énergétique dans notre pays.

Ce mécanisme sera chargé de mettre en place la stratégie nationale dans ce domaine et de garantir sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation, à travers une coordination plus efficace entre les différents intervenants. Pour ce faire, il a été doté d’un Conseil consultatif composé de compétences scientifiques nationales spécialisées, d’opérateurs économiques et de représentants de la société civile activant dans ce domaine.

Noreddine Oumessaoud