La réponse était très attendue. Et le Premier ministre n’a pas déçu. C’est un Ouyahia prêt à en découdre qui s’est présenté face aux députés pour répondre à leurs interrogations et clarifications. Mais, c’était aussi une occasion pour répondre à tous ceux qui ont alimenté la scène politique ces derniers jours et se sont adonné à un réquisitoire en règle contre le pouvoir.

La tirade «l’échec du président…», fera date dans l’histoire de la politique algérienne. Point par point, Ouyahia a démantelé les critiques exprimées ces derniers temps par une opposition qui croyait le moment de cette crise, le meilleur moment pour secouer le pays jusqu’à la déstabilisation. L’histoire du «dib et de la bakoura» fera elle aussi date, contre ceux qui ont fait le choix de voir ceux qui travaillent, trébucher et se tromper. L’Algérie attendra, car, le plus urgent est de multiplier les craintes et les désespoirs pour pousser vers le chaos.

Socialement, économiquement, financièrement, le Premier ministre n’a rien éludé. Chiffres à l’appui, il a expliqué les choix du gouvernement et les résultats qu’il compte atteindre. L’urgence du moment, la crise financière, ne laissent aucune place à la tergiversation. Chaque jour qui passe est un jour de trop dans le règlement de la crise. Les états d’âme et la politique politicienne n’ont pas à freiner les choix qui s’imposent maintenant, aujourd’hui.

Certains ont cru lire dans la réponse du chef de l’exécutif, un début de panique, alors que la vérité est tout autre. L’homme était sûr de ses choix et de leur opportunité et pour ceux, il n’a pas hésité à répondre durement à une certaine opposition qui a fait du mensonge et de l’hypocrisie politique un fonds de commerce, alors que le peuple attend tout autre chose.

Il attend la vérité et surtout les solutions à même de dépasser cette phase critique par laquelle passe le pays. Ouyahia en répondant aux députés ce jeudi, s’adressait en réalité au peuple algérien. Il voulait comme il l’a répété à plusieurs reprises, semer un message d’espoir et faire taire les oiseaux de mauvais augure qui ont cru que cette crise est le meilleur moment pour atteindre leur objectif et leur ambition, qui est malheureusement très mal placée, car, profitant d’un moment où il faut garder raison et avoir les critiques qui corrigent et font avancer les choses, et non des critiques qui ne visent que le chaos et l’effondrement du pays.

Par Abdelmadjid Blidi