La totale débandade

Les événements de ce week-end en Libye n’augurent rien de bon pour l’avenir immédiat du pays. En effet, l’offensive militaire engagée par les hommes du général Khalifa Haftar qui s’est emparé de plusieurs terminaux pétroliers, mettant ainsi le gouvernement officiel de Serraj dans une délicate position. Haftar, qui avait formé une importante armée, est lié au gouvernement non reconnu basé dans la ville d’Al-Baïda à l’est de la Libye. Son acte est un défi majeur au gouvernement d’union nationale mais aussi à la communauté internationale qui soutient ce gouvernement et qui le considère comme seul légitime.

Le général autoproclamé vise par cette opération, à garantir deux coups essentiels, à savoir se remettre au centre de l’échiquier politique libyen et s’imposer comme une force de frappe importante, mais aussi il vise à travers le contrôle de ces chantiers pétroliers à s’assurer une manne financière conséquente qui ne fera que le renforcer davantage.

Mais cette opération militaire est peut-être l’acte le plus dangereux qui guette le pays. Selon beaucoup d’observateurs, c’est là un début de scission effective de la Libye, mais aussi un acte qui signe en réalité le basculement total du pays dans la guerre civile. La Libye qui n’arrive plus à s’en sortir de ces multiples crises, entre ici dans une phase des plus délicates et voit s’ouvrir devant elle des lendemains sombres qui n’augurent rien de bon.

Le gouvernement de Fayez El Serraj qui est engagé dans une bataille rude contre Daech à Syrte, ne se laissera sûrement pas faire et voudra imposer son autorité à un général qui ne reconnaît aucune légitimité à ce gouvernement, d’autant plus que le parlement fait traîner les choses et n’a pas à ce jour voter sa confiance au Cabinet Serraj.

Un imbroglio de plus en plus difficile à démêler avec cette multiplication des centres de décisions et de milices armées qui refusent de reconnaître une quelconque autorité que ce soit à tripoli ou à l’est.

Par Abdelmadjid Blidi