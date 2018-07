<span style='text-decoration: underline;'>Matreg | 17ème festival national du sport traditionnel 2018</span>:<br><span style='color:red;'>La tradition perpétuée</span>

Ils ont dit :

Hamani Mohamed : (Président de la LOST organisateur)

« Ce festival est devenu une tradition chez nous, afin que certains chouyoukhs puissent obtenir un diplôme officiel, leur permettant d’une manière officielle, d’exercer pour d’encadrer des clubs.

Cette édition a concerné 42 cheikhs. On a été surpris par le nombre important de présents, qui avoisinaient les 2000 personnes, qui ont tous eu droit à du couscous. Ce sport connait un grand engouement, de la part de nombreux jeunes.

Notre seul problème, c’est le manque de moyens, qui entrave notre travail pour la mise sur pied de meetings ou festivals. Ce sport ne sort pas de son cachet traditionnel, mais on s’efforce de le moderniser avec des règlements.

Félicitations pour les chouyoukhs, qui ont obtenu leur diplôme ».

Boudinar Mohamed : (cheikh et coach)

« Certains clubs sont confrontés au manque de salles pour la pratique de ce sport. La plupart des clubs s’entrainent dans des terrains, ou dans des parkings de stades. Je suis cheikh au club Nour, un club bien structuré, avec d’autres chouyoukhs. Ce club se compose de nombreux adhérents et qui ne cessent de s’affirmer. Le plus important, le Matreg va bien et comme constaté, le nombre de concurrents pour le passage de grade, ne cesse d’augmenter chaque année. Je ne cesserai jamais de saluer la mémoire des grands maitres décédés, qui ont donné une grande dimension à ce sport, dont cheikh Ghali, Ould Slimane et tous ceux qui nous ont quittés ».

Sid Ahmed Mazouz : (Ancien du judo désormais cheikh Matreg)

« Mon rêve de devenir Cheick s’est réalisé, grâce à mon amour pour cette discipline. Je ne cesserai de remercier, tous ceux qui m’ont permis d’arriver à mon but, et qui ont cru en moi. Jamais je n’aurai réussi sans la contribution, l’aide et l’appui des chouyoukhs, comme Boudinar et Miloud. Je remercie tous mes anciens coéquipiers de judo, pour leur soutien et maitre Hifri. Merci surtout à « mes mamans » du foyer des personnes âgées, qui ont tenues à être présentes et nous aident par leur bénédiction. Ce sport est rassembleur et c’est une tradition de nos ancêtres »