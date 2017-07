Il ne suffit pas de dire «basta» pour que tout rentre dans l’ordre, qu’on n’ait plus à se faire du souci pour ceux qui pensent, qu’il n’y a rien à gratter en Algérie. Mais, il serait hasardeux de conclure, que cela change quoi que ce soit, à la donne économico-politico-sociale. Il y aura toujours des individus qui se goinfreront à n’en plus pouvoir et d’autres qui dépenseront leur derniers dinars dans l’achat d’une place dans une barque, en partance pour l’Occident.

Pour éviter ce genre de destin, il faut le dire, tragique, il est entendu, que ce sont ceux qui ont des entrées là où il faut, pour qu’une grosse compagnie étrangère les remarque et leur propose une association très lucrative. Mais, lorsqu’on parle d’entrées, il faut comprendre une vraie grosse porte qui ouvre de vraies perspectives.

Ne croyez pas que ce soit si difficile que cela. Il n’est même pas important d’être bien né. Il faut juste forcer un peu le destin, comme cet homme d’affaires qui a démarré sa carrière avec un travail à mi-temps dans le Court de Golf d’Alger. Ça lui a réussi. C’est dire que la proximité de certains représentants du premier ou second cercle du pouvoir, pourrait être très bénéfique.

Ainsi, des Algériens «bien placés» et prêts à apporter leur expérience et expertise dans le contournement des lois de leur pays, sont une denrée très recherchée par les groupes étrangers, sachant qu’ils sont tenus à la règle du 51/49. Aussi, attendons-nous à voir plein de fenêtres s’ouvrir et revoir dans quelques mois, des produits qui actuellement sont en voie de disparition sur le marché national.

Il n’y a pas d’autres solutions à la problématique économico-politico-sociale en Algérie ? Les moins inspirés, proposeraient la fermeture pure et simple de tous les puits de pétrole, pour qu’il n’y ait pas de sous dans le pays. Donc, le premier et le second cercle, n’auront pas grand-chose à offrir. Ou alors revenir au bon vieux temps du monopole d’Etat sur le commerce extérieur, ce qui revient à dissoudre toutes les entreprises privées d’import. La seconde solution n’est pas si mauvaise, sauf que ça ne plaira pas à ces messieurs «bien placés». Et puis, ça ne garantit pas la fin du phénomène de la «harga».

C’est dire, que l’équation de l’import-export, de l’import substitution ou des exportations, est un véritable souci, que l’on ne peut définitivement régler, qu’en instaurant la transparence à tous les étages de la société algérienne. Jusqu’au sommet.

Par: Smaïl Daoudi