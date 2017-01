La triche à l’emploi des jeunes…

A l’issue d’une campagne de lutte contre le double emploi et la double déclaration, lancée durant l’année 2016, par la direction de l’Emploi, pas moins 300 contrats d’emploi décrochés par des étudiants universitaires ont été résiliés, à travers la wilaya d’Oran. Selon le directeur régional de l’Agence de l’Emploi, cette campagne menée par l’ANEM, en coordination avec la direction de l’Emploi, la CASNOS et la CNAS, vise à «assainir» le marché de l’emploi et à répondre équitablement, à l’attente des jeunes chômeurs. Dans ce cadre, des brigades sillonnent les entreprises et même les Universités, pour débusquer les dépassements enregistrés et sensibiliser les employeurs et employés, sur ce phénomène du «double emploi», qui est rappelle-t-on interdit par la loi. Mais apparemment, il s’agirait surtout d’étudiants universitaires, qui ont décroché des contrats d’emploi, alors que la réglementation ne le permet pas. Il y a également certains jeunes ayant bénéficié d’un projet, dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi, via la CNAC, l’ANSEJ et l’ANGEM, et qui en même temps ont décroché des contrats d’emploi permanents, qu’ils ne peuvent évidement pas cacher au niveau de la Caisse d’assurance sociale. Ce serait là une forme de cumul de fonctions, constituant une infraction pouvant entraîner, précise le responsable, «des mesures répressives à l’encontre des auteurs de ces pratiques ». On pourrait, à priori, applaudir face à cette «volonté» d’assainissement du secteur de l’emploi, encombré lui aussi par mille et unes dérives et dysfonctionnement. Mais deux ou trois cents étudiants débusqués, pour avoir pris un emploi, parallèlement à leurs études, ne constitue en rien un «exploit» digne d’être souligné, ni encore moins revendiqué, devant la presse et les médias. Par ailleurs, personne à Oran n’ignore à quel point, les dispositifs d’aide à l’emploi et à l’insertion des jeunes chômeurs ont été gangrenés, par le fléau des passe-droits, de la corruption et du régionalisme résurgent. Il suffît d’écouter, dans les quartiers populaires et les cités d’habitat périphériques, les témoignages de ces nombreux jeunes chômeurs exclus sans raisons, malgré leur dépôt de candidature à un emploi ou à un local commercial, dans le bâtiment construit parfois dans leur cité. Comme ce fut le cas aux HLM/USTO. Par ailleurs, Selon un bilan officiel, pas moins de 24.100 jeunes demandeurs d’emploi ont été «placés» par les différentes agences, notamment, et surtout au sein des administrations et des collectivités locales, déjà surchargées en effectifs. Souvent sans taches, ni mission précise, au sein de la commune, ces jeunes occupent leur temps ailleurs, dans le commerce illicite ou un autre emploi non déclaré. Assainir le secteur de l’emploi ne consiste pas à faire la chasse aux étudiants «malins», qui ont pu trouver un job, avant même d’achever leurs études. Il s’agit plutôt, de rompre avec tout un système démagogique, truffé de médiocres improvisations et gangrené, par les tares et les dysfonctionnements que l’on connaît, depuis plus de quarante ans.

Par S.Benali