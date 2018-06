<span style='text-decoration: underline;'>Gestion de la crise financière</span>:<br><span style='color:red;'>La triple victoire de la Banque d’Algérie</span>

Le gouverneur de la BA affiche une certaine sérénité en révélant que l’institution qu’il dirige, «dispose des instruments adéquats pour la gestion de la liquidité et est prête à les utiliser dans la mesure nécessaire». Un témoignage de maîtrise des agrégats financiers du pays et une preuve de la solidité du système.

La gestion des finances du pays qui aura été très efficace, selon les observateurs en raison du maintien des équilibres macroéconomiques, connaîtra des ajustements dans les prochaines semaines, aux fins de maintenir une bonne visibilité financière du pays. C’est ce qu’a déclaré, en substance, le gouverneur de la Banque d’Algérie Mohamed Loukal, aux P-dg des banques. A l’occasion d’une rencontre bancaire tenue jeudi dernier et sanctionnée par un communiqué rendu public hier, le gouverneur de la BA est revenu sur les lignes directrices de la politique financière du pays pour faire face à la crise qui a frappé, ébranlé les équilibres budgétaires. Expliquant les interventions successives de l’institution qu’il dirige pour garantir un fonctionnement monétaire satisfaisant malgré la raréfaction des liquidités, M.Loukal a mis en évidence le retour des excédents, après trois ans de forte pression sur l’argent. Sur le sujet, M.Loukal souligne l’introduction du nouveau cadre en mars 2017, ce qui a permis à la Banque d’Algérie d’ancrer les taux d’intérêt du marché interbancaire à court terme sur le taux directeur fixé à 3,5%: «Cela, peut être considéré comme une réalisation majeure», a noté le gouverneur de la Banque d’Algérie. Il signalera à ce propos, qu’à partir de la mi-novembre 2017, «les facteurs autonomes ont généré de nouveau, un excédent de liquidité important qui s’est élevé à environ 1.500 milliards de DA dans les premiers mois de 2018».

Il est entendu que le gouverneur de la Banque d’Algérie faisait référence au financement non conventionnel qui a desserré l’étau sur le système financier national, sans que cela n’impacte le taux d’inflation qui demeure même plus bas que les prévisions de la loi des finances 2018.

Il reste que cette démarche ne constitue pas la seule solution proposée par le gouvernement. Il reste que le principal défi consiste à «assurer la stabilité des prix dans un environnement de surplus de liquidités substantiels et persistants». C’est tout l’art de la BA qui est parvenu à démentir les prévisions du FMI, de la Banque mondiale et des experts nationaux et étrangers. Le gouverneur de la BA affiche même une certaine sérénité en révélant que l’institution qu’il dirige, «dispose des instruments adéquats pour la gestion de la liquidité et est prête à les utiliser dans la mesure nécessaire». Un témoignage de maîtrise des agrégats financiers du pays et une preuve de la solidité du système. En effet, on retiendra dans le communiqué, qu’au 8 janvier 2018, «les opérations de reprise de liquidité ont débuté». Ces opérations s’effectuent sous forme de dépôts à terme à 7 jours sachant que les montants à absorber, sont décidés par la Banque d’Algérie et adjugés à travers des enchères à taux variable avec un taux maximum proche du taux directeur.

De plus, au 15 janvier 2018, au début de la première période de constitution de la réserve obligatoire, la Banque d’Algérie a augmenté le taux de cette dernière passant de 4% à 8%.

Pour M. Loukal, l’utilisation appropriée de ces instruments, devrait permettre de «stériliser l’excédent de liquidité induit par le programme de financement monétaire». En conséquence, «le taux interbancaire sur le marché interbancaire à 7 jours, a oscillé autour de 2,5%, un peu en dessous du taux directeur, comme on pouvait s’y attendre dans un environnement d’excédent de liquidité important» a-t-il indiqué.

Pour lui, le taux directeur continue de «signaler l’orientation de la politique monétaire en ligne avec ce que la Banque d’Algérie considère comme le maintien de la stabilité des prix».

Au cours des prochains mois, la Banque d’Algérie «continuera à suivre de près tous les développements macroéconomiques et monétaires et ajustera, si nécessaire, les paramètres de l’ensemble des instruments à sa disposition pour assurer la stabilité des prix», précise M.Loukal qui a présenté face aux banquiers, les détails d’une intéressante bataille qu’a menée la Banque d’Algérie et qui a débouché sur une triple victoire: l’inflation reste maîtrisée, le système financier national ne s’est pas effondré et surtout le pays n’a pas cédé d’un pouce sur sa souveraineté.

Alger: Smaïl Daoudi