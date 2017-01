<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Festival du théâtre arabe </span>:<br><span style='color:red;'>La troupe marocaine Kharifa décroche le prix Soltane Mohamed Kacemi</span>

Débutée à Oran, le dix du mois courant, la neuvième édition du festival arabe a été clôturée, dans une grande ambiance de fête, dans la nuit de jeudi à vendredi à Mostaganem, en présence du ministre de la culture, Azzedine Mijoubi, de celui des ressources en Eau et de la l’environnement, Ouaki Abdelkader, des walis et des P/APW d’Oran et de Mostaganem, du secrétaire général et des membres, de l’instance du théâtre arabe, basée à Charika, (Emirats Arabes Unis), organisatrice, dudit festival, du président de l’office nationale algérien de la culture et de l’information, des troupes de pays arabes participants, de grands chanteurs, Hadj Hadj Driassa, ainsi que de représentants du quatrième art.

Cette merveilleuse manifestation culturelle, qui a duré jusqu’au à deux heures du matin, s’est déroulée dans le cadre enchanteur dans la grande salle «Ryma», de la Maison de la Culture «Abderrahmane kaki» de Mostaganem. Tout d’abord, e wali, Temmar Abderwahid a pris la parole, pour souhaite la bienvenue à l’assistance, puis remercia vivement le président de la république, pour avoir accordé son parrainage à la neuvième édition dudit festival, et au choix de Mostaganem, pour abriter avec Oran, cette grande manifestation théâtrale arabe. L’intervenant dira à juste titre, que Mostaganem est une ville de culture séculaire dans tous les aspects, et citera quelques grands noms ayant marqué la vie culturelle, qui a dépassé les frontières, à savoir, Sidi Ahmed Alawi, Sidi Lakhdar, Bentabdji, Cheikh Hamada, Cheikh Djilali Ain Tédlès, Abderrahamen Kaki, Djilali Benabdelhalim..

Intervenant à son tour, Smaine Abdellah, secrétaire général de l’instance du théâtre arabe, parlera du parcours dudit festival fondé et soutenu par le docteur, Soltane Mohamed El Kacemi, gouverneur d’El Charika et membre du conseil des Emirats arabes Unis. L’intervenant dira dans un langage arabe châtié que le festival du théâtre arabe tend à répandre l’amour et la fraternité entre les arabes. Les gens du quatrième art doivent tout faire pour semer l’espoir, et se préoccuper à garantir la stabilité dans les pays arabes, en les rapprochant par leurs travaux théâtraux.

Smaine Abdellah n’a pas manqué de faire l’éloge du président de la République pour son parrainage, du ministre de la Culture, du président et membres de l’office national de la culture et de l’information, ainsi que des wali d’Oran et de Mostaganem, pour leur contribution effective et constante, tant du point de vue matériel, que moral et humain, pour la pleine réussite de cette neuvième édition du festival du théâtre arabe, dédié au martyr algérien des planches, Azedine Medjoubi. L’intervenant évoquera les capacités culturelles, théâtrales qu’à possèdé et possède encore l’Algérie.

Quant au ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, il annoncera que désormais, un pont est dressé, qui permettra à l’Algérie de coopérer effectivement avec le théâtre arabe, en associant ses capacités. Il convient de rappeler, que pour la première fois, deux villes, Oran et Mostaganem, ont été choisies pour abriter la neuvième édition dudit festival, qui a drainé cette année, pendant dix jours, plus de six cents comédiens arabes, et gens ayant des fonctions divers, liées au quatrième art. De l’avis des spécialistes de pays arabes, le niveau des troupes participantes a été appréciable.

Toutefois, les techniques doivent évolution une évolution, pour les prochaines années, et aussi assurer le spécificité des pays arabes, face à la mondialisation. Des troupes de plusieurs pays arabes ont présenté des pièces à Oran et à Mostaganem. Seulement huit étaient en compétition, pour le premier prix, vingt-cinq mille dollars, offert Cheikh Soltane Mohamed El Kacemi, gouverneur d’El Charika et fondateur du festival du théâtre arabe.

Ce prix est revenu à la troupe Kharif, marocaine, pour la présentation de la merveilleuse pièce, qui a étalé sur les planches les grands défis d’une femme, atteinte du cancer, en réussissant à assurer une vie conjugale, en imposant un équilibre harmonieux avec son époux. Aussi, en parallèle du festival, s’est déroulé à Mostaganem le théâtre universitaire. Une dizaine de troupes d’universités du pays se sont succédées sur les planches. La première place est revenue, pour ce qui concerne les comédiens «stars», aux troupes universitaires de Mostaganem et de Skikda. Aussi, durant huit jours, de ateliers ont été organisés à Mostaganem, à l’intention des étudiants et autres amoureux du théâtre, pour aiguiser leurs connaissances, en matières des diverses fonctions liées au quatrième art. Aussi, le secrétariat de l’instance du festival du théâtre arabe ont gratifié d’un cadeau, ainsi que le président de la République et les walis d’Oran et de Mostaganem. A leur tour, ces walis ont également gratifié d’un cadeau, le secrétaire général et des membres de l’instance du festival du théâtre arabe, ainsi que le président de l’office national de la culture et de l’information. A titre posthume, l’homme de théâtre algérien et de l’information, Ben Brahim Feth Nor a été honoré, par le wali de Mostaganem, et sa famille a eu un cadeau. Et pour ne pas oublier, une opérette intitulée, «Rihlat Hob» réalisée par Fawzia Ait El Hadj, a été présentée au public. Elle a été jouée par des comédiens (es) et des danseurs (es), de toutes les régions du pays. Cette opérette relate l’amour de la patrie et sa défense, que les citoyens doivent toujours avoir en vue. La dixième édition du festival du théâtre arabe aura lieu en Tunisie, selon le secrétaire général, Smaine Abdellah, de l’instance organisatrice. Les ambassadeurs d’Oman et de Emirats arabe unis y ont assisté.

Charef.N