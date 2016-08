<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Festival du théâtre amateur </span> :<br><span style='color:red;'>La troupe «Théâtre – jeunesse» de Sidi Bel-Abbès décroche le premier prix</span>

Débutée le 25 du mois courant, la quarante neuvième édition du festival national du théâtre amateur a été clôturée avant-hier, dans la soirée, à la maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki ».

Ainsi, en présence du wali, du P/, de députés et sénateurs et d’une foule nombreuse, la cérémonie de clôture a été caractérisée, par la présentation de la pièce : «le départ (Rahil) de Abderrhmane Kaki», jouée par des stagiaires et par la remise des prix.

Ainsi, la troupe «Théâtre jeunesse» de Sidi Bel Abbès a décroché le prix. Le deuxième prix est revenu à la troupe de Koléa, (Tipaza). Le troisième prix a été attribué à la troupe «A quouas » de Médéa. Celle dite «Tarfaouine » de Tizi-Ouzou a bénéficié du prix du jury. Youcef Touita de Koléa a été distingué, par le meilleur texte. La meilleure scénographie est celle de la troupe de Mila. Mohamed Dine el Hirani a été désigné, comme metteur en scène.

La meilleure interprétation masculine est revenue aux comédiens Amirouche Rabah de Baraki (Alger) et Youcef Souahli de Médea. Djaousti Fatma a été désignée comme la meilleure interprétation féminine. Cette comédienne est également de Baraki (Alger).

Les recommandations formulées sont puisées des textes de notre terroir. Les sujets doivent porter sur l’humanisme. Création d’une banque de textes. Accentuer la participation hors concours.

Cependant, il convient de souligner, que certains organisateurs ont entrepris des actions de sape, pour tenter de discréditer la nouvelle équipe. A rappeler, que Nouari Mohamed a été nommé nouveau commissaire du festival national du théâtre amateur, par le ministre de la culture au mois de juin dernier.

Charef.N