<span style='text-decoration: underline;'>Leur nombre a dépassé 1,5 million</span>:<br><span style='color:red;'>La Tunisie destination favorite des Algériens</span>

D’après les chiffres fournis par l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), le nombre d’Algériens entrés en Tunisie du 1er janvier au 20 août 2018, a dépassé 1,5 million, sur un total de 05 millions comptabilisés durant la même période.

Ainsi, la Tunisie demeure la destination la plus, statistiquement, prisée par les algériens et ce, pour plusieurs raisons. Il s’agit entre autre de la facilité d’accès, la proximité géographique et culturelle, l’accessibilité par voie terrestre, l’entrée sans visa, les prix, la sérénité qu’inspirent ses espaces touristiques ; un ensemble de paramètres qui en font l’idéal de vacances pour les Algériens.

Sur ce sujet, le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed, avait indiqué que 1,5 million d’Algériens ont visité la Tunisie cet été, ce qui démontre selon lui, que l’Algérie et la Tunisie sont un seul peuple, tout en soulignant que les campagnes de dénigrement ciblant la destination touristique tunisienne n’ont pas affecté l’affluence des touristes algériens.

La destination Tunisie a accueilli, également, durant la même période, 2.432.366 visiteurs maghrébins, soit 47,2% du nombre total des touristes non résidents, enregistrant une progression de 4,8% par rapport à la même période en 2017. Le nombre de touristes algériens a marqué une légère hausse, au cours de cette période de 1,5%. Par ailleurs, le nombre total de touristes non résidents qui ont visité la Tunisie durant les 8 premiers mois de l’année en cours, a atteint 5.150.663 touristes contre 4.384.366 en 2017 avec une hausse de 17.5%.

Le nombre de touristes avait également atteint 5.178.957 en 2010 dont 639.560 sont des Tunisiens résidant à l’étranger. En 2010, cependant, ces Tunisiens résidant à l’étranger, n’étaient pas comptabilisés en tant que touristes. La répartition des touristes affluant en Tunisie en 2018, est comme suit : 30.8% provenant de l’Europe, 47.2% maghrébins, 0.5% de l’Amérique du Nord, 0.6% du Moyen-Orient et 19.6% des Tunisiens résidant à l’étranger. La ministre tunisienne du Tourisme, Selma Elloumi Rekika, a confirmé le retour des marchés traditionnels avec l’arrivée de 1.585.905 touristes européens, soit une croissance du nombre des arrivées de 50,5%, par rapport à 2017. Cette progression est due essentiellement à une nette hausse du nombre de touristes français (+37,9%), allemands (+61,9%), russes (+34,6%) et d’autres pays européens (+81,6%).

Pour les recettes touristiques, la rentabilité du secteur s’élève à 674 millions, une augmentation de 28,8% par rapport à la même période de 2017.

A rappeler, que la grave tournure de la campagne de dénigrement malintentionnée visant à salir la destination Tunisie qui a déjà fait trop de dégâts puisque le nombre d’Algériens qui sont venus passer leurs vacances en Tunisie, avait baissé de 7% durant le mois de juillet 2018 par rapport à juillet 2017.

Vu cette situation, le Syndicat national des agences de voyages Algériens (SNAV), avait dénoncé, via un communiqué officiel, l’acharnement de certains médias contre la destination Tunisie qu’il a qualifiée de campagne insidieuse, inexplicable et honteuse et malgré que son président Said Boukhelifa avait déclaré que la Tunisie est une: «terre hospitalière depuis notre révolution, vis-à-vis des Algériens qui sont toujours bien accueillis dans la rue et dans les hôtels tunisiens».

Alger: Noreddine Oumessaoud