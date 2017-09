La valse coûteuse des APC et APW

A quelques semaines du renouvellement des membres des Assemblées Communales et de wilaya, une majorité de citoyens anonymes, s’interrogent encore et toujours, sur «l’impact et l’utilité» de ces deux institutions servant de décor à une démocratie participative préfabriquée. En présentant lundi dernier son plan d’action devant le sénat, le chef du gouvernement a annoncé un énième projet de refonte, des statuts et des prérogatives des assemblées locales élues. Ce qui prouve, s’il le fallait, que depuis plus de cinquante ans, les APC et les APW étaient loin de pouvoir assumer leur rôle de gestion et d’animation des collectivités locales, avec rigueur et efficacité. Par ailleurs, le lourd déficit cumulé en termes de crédibilité, d’intégrité et de compétence, n’a jamais permis d’assurer une saine participation citoyenne, à la gestion des affaires locales et la résolution des problèmes de la cité. Cette participation et implication des citoyens, constitue pourtant, le fondement même de cette démocratie en chantier. Mais on sait, que le système en place dispose de moyens de détournement, de ces aspirations majeures. Au point où certains acteurs, ne cachent plus leur désir de retourner au système de gestion de nos Communes, par les vieilles délégations désignées par l’Etat. Face aux défaillances, aux tâtonnements et aux dérives constatées dans la prise en charge de bon nombre d’APC, on serait presque tenté d’admettre un retour aux Communes, dirigées par un représentant de l’Etat. On économiserait en tout cas les grosses indemnités mensuelles, le carburant des véhicules affectés aux élus, les factures de téléphones et bien d’autres dépenses superflues, allant des frais de missions inutiles, aux cartables et micro offerts, en cadeau de fin d’année. Même les rares élus locaux qui se démènent sans compter, pour apporter des réponses aux attentes de la population, semblent aujourd’hui reconnaître et admettre, les failles d’un système global de gouvernance qui les maintient toujours à l’écart des grandes revendications collectives. Les nombreux citoyens, qui parfois expriment leur colère pour réclamer un emploi, un logement, le gaz naturel, l’électricité, l’eau potable, la chaussée goudronnée, le transport ou l’éclairage public, n’ont souvent aucun relais, aucun cadre social, porteur d’ambitions collectivement partagées et librement exprimées. Les élus, et leurs partis politiques respectifs, restent quant à eux, occupés à cacher le piteux état des lieux hérités et à profiter de cette valse bien coûteuse des APC.

Par S.Benali