<span style='text-decoration: underline;'>Finances </span>:<br><span style='color:red;'>La vente de vignettes automobiles 2019 lancée hier</span>

Le renouvellement de la vignette automobile, pour l’année en cours, a débuté, officiellement, hier, à travers tout le territoire national.

Ainsi, les propriétaires de véhicules pourront acheter, sur une durée de deux mois, la vignette automobile pour l’année 2019. La Direction générale des impôts (DGI), a indiqué que l’opération d’acquittement de cette vignette, se poursuivra jusqu’au 31 juillet prochain. La vente des vignettes, dont les tarifs restent inchangés par rapport à l’an dernier, s’effectuera de 8h à 16h auprès des Recettes des impôts ainsi qu’au niveau des receveurs d’Algérie Poste. Il est utile de rappeler, que les propriétaires de véhicules neufs acquis en 2019, demeurent concernés par l’achat de la vignette. S’agissant des véhicules dont l’année de mise en circulation est inconnue, le tarif de la vignette est fixé à 500 DA pour les véhicules de tourisme et à 3.000 Da pour les véhicules utilitaires.

En effet, cette carte provisoire de circulation (carte jaune), tient lieu de document servant à son acquisition dans un délai d’un mois à compter de la mise en circulation du véhicule sur le territoire national. S’agissant des véhicules utilitaires, le tarif des vignettes est fixé selon le poids total en charge (PTC) et non pas la charge utile. Le défaut d’apposition de la vignette sur le pare-brise du véhicule donne lieu à l’application d’une amende fiscale égale à 50% du montant de la vignette. Le prix de la vignette varie en fonction de la puissance de motorisation du véhicule et de son ancienneté: Une fourchette de 500 DA à 3 000 DA est imposée pour les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge, de 1 000 DA à 4 000 DA pour ceux dont l’âge varie entre 6 et 10 ans et de 1 500 à 6 000 DA pour les 3 à 6 ans. Les véhicules ayant moins de 3 ans, sont imposés d’une vignette dont le prix oscille entre 2 000 et 10 000 DA. Toutefois, l’exemption de la vignette automobile est toujours accordée au profit des véhicules à immatriculation spéciale appartenant à l’État et aux collectivités locales (communes, daïras, wilayas) et les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques ou consulaires.

Cette exonération touche également les ambulances, les véhicules équipés de matériels sanitaires, les véhicules équipés de matériel de lutte anti-incendie, les véhicules destinés aux handicapés et les véhicules équipés d’un carburant GPL/C.

Alger: Noreddine Oumessaoud