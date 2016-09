<span style='text-decoration: underline;'>Préparatifs de l’Aïd El Adha</span> :<br><span style='color:red;'>La vente des moutons a débuté, au niveau des points de vente agréés</span>

Dans le cadre des préparatifs de Aid El Adha, et suite au programme du ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pèche, la direction des services de l’agriculture de la wilaya d’Oran, en partenariat avec la chambre de l’agriculture, l’union des fellahs algériens et les services du commerce, ont désigné des points de vente de moutons agréés, répartis à travers divers lieux, au niveau de la wilaya d’Oran. Ils doivent être sécurisés et d’accès facile, pour la circulation des camions des éleveurs et des véhicules des clients.

A cet effet, les points de vente ont été ouverts jeudi dernier, et la vente elle-même a débuté en ces lieux, notamment à Bir El Djir, Oued Tlelat, Es Senia, El Kerma et Ain El Turck. Il y a également d’autres lieux, où le cheptel est vacciné, ainsi qu’au niveau du marché de gros d’El Kerma et de Gdyel, spécialement aménagés à cet effet. Pour le bon déroulement des transactions, les services sus cités ont mis à la disposition des vendeurs, tous les moyens qui s’imposent. Cette année, les moutons sont vendus directement par les éleveurs. Et ce, pour éviter à ces derniers de gonfler les prix, au niveau des points de vente choisis par les services de tutelle. Des vétérinaires ont été désignés, pour un contrôle sanitaire du cheptel vendu aux citoyens en ces lieux, par les services sus cités, précise t-on.

Bekhaouda Samira