Les diverses notations de l’Algérie en matière de risque pays et de dynamisme de son économie, vont certainement pointer vers le bas. La situation politique compliquée que traverse le pays, avec tous ces hommes d’affaires en prison, cette polémique sur le financement non conventionnelle et le prix déclinant du pétrole, n’aideront certainement pas les responsables algériens à trouver des arguments sérieux à faire valoir auprès des «experts» internationaux en notation. A ce propos, il faut s’attendre à ce que la compagnie française d’assurance Coface, en remette une couche et classe l’Algérie dans le bas du tableau des notations. Il convient de souligner, que le bal des appréciations négatives qui n’est pas encore ouvert depuis l’émergence de la crise institutionnelle, réserve certainement beaucoup de mauvaises surprises aux responsables. Lesquels, au lieu de travailler à améliorer la situation de l’économie, d’une manière ou d’une autre, tournent en rond et multiplient les mesures populistes qui n’ont de sens que celui de vouloir gagner du temps en attendant de laisser la place aux successeurs.

En fait, il devrait être entendu que la phase délicate que traverse le pays, impose un maximum de prudence et surtout pas de l’improvisation que la société paiera cher sous forme de chômage galopant, d’inflation affolante et d’une récession asphyxiante. Ce qu’il faut faire présentement, c’est au moins de maintenir la position de l’économie nationale auprès des partenaires étrangers. Il faut faire en sorte, malgré les circonstances, de garder un tant soi peu une image positive pour l’Algérie. Ce ne sera pas facile à obtenir, tout le monde en convient, mais c’est la mission que devra avoir l’actuel gouvernement, dans l’attente de règlement de la crise institutionnelle et un retour au fonctionnement normal de toutes les institutions du pays.

Le maintien de la confiance internationale de l’Algérie, tant au plan politique qu’économique, doit être le souci permanent des gouvernant, en ces temps où l’ingérence a déjà détruit beaucoup de pays. L’intérêt des grandes puissances envers notre pays, doit absolument reposer sur le principe qui fait de l’Algérie une puissance régionale respectée par tous.

Ceci, pour dire que malgré la crise que traverse le pays, celle-ci doit avoir l’effet d’une piqûre de moustique et n’aura aucune conséquence sur le positionnement stratégique de l’Algérie. Celle-ci doit être vue par les leaders politiques mondiaux, comme un partenaire essentiel et du point de vue du monde des affaires, une destination sûre pour les investissements.

Par Nabil.G.