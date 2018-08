Le débat fait rage sur les réseaux sociaux concernant les conditions d’accueil des touristes algériens en Tunisie. Beaucoup d’internautes font tourner en boucle des vidéos où l’on voit des familles algériennes souvent regroupées pour dénoncer le peu de cas qu’il leur est réservé par les hôteliers et autres professionnels du tourisme tunisien. On parle de services des plus dégradés, de réservations annulées sans aucun avertissement et même de cas d’intoxication à cause d’une bouffe des plus douteuses.

Une situation qui a donné lieu à un méga débat qui a fatalement viré au politique puisque certains y voient une campagne anti-Tunisie à cause des réformes lancées dans ce pays qui concernent un sentiment confus d’avoir presque été floués par les Tunisien qui leur auraient tourné le dos, alors qu’ils s’étaient mobilisés à leurs cotés juste après les attentats du Bardo et autres et qui ont eu pour conséquence directe de voir les touristes occidentaux fuir le pays.

Une situation qui a plongé la Tunisie dans des difficultés incommensurables et ce sont les Algériens qui ont afflué par millions pour remplacer ce manque à gagner et permettre au tourisme tunisien de pouvoir se redresser plus ou moins correctement. Mais maintenant que les occidentaux reviennent, les Algériens ont cette impression d’avoir été trahis. En tout cas, c’est cela le topo qui ressort de ce que se racontent les internautes.

Mais d’un autre coté, chez les professionnels du secteur, la musique est toute autre. Les responsables du tourisme dans les deux pays affichent clairement leur satisfaction quant aux conditions de séjour et de traitement des Algériens chez nos voisins et avancent pour cela, des chiffres de plus en plus importants et en augmentation par rapport aux années précédentes.

Ainsi, le Président de la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie Khaled Fakhfakh affirme que le marché algérien demeure un marché important pour le tourisme tunisien et a contribué à sa relance ajoutant que jusqu’au 20 juillet dernier, le nombre des touristes algériens qui ont visité la Tunisie a augmenté de 17,7%. De son coté, le Président du Syndicat National des Agences de Voyages Algériennes (SNAV), Saïd Boukhelifa, affirme que la Tunisie demeure la destination «la plus attractive et phare» pour les Algériens, en ajoutant avoir constaté de visu que les conditions d’accueil et de séjour des touristes algériens en Tunisie sont bonnes et que les « touristes algériens passent agréablement leurs séjours et dans de bonnes conditions».

La vérité est sûrement entre les deux. Mais le plus important reste, qu’en attendant, le tourisme algérien a encore bien des efforts à fournir pour enfin générer des rentrées en devises qui pourra un jour, concurrencer celle que génèrent les hydrocarbures.

Par Abdelmadjid Blidi