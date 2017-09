<span style='text-decoration: underline;'>Suite à une coupure prolongée du courant électrique à Haï Yasmine </span>:<br><span style='color:red;'>La viande de l’Aïd détériorée par une rupture de la chaîne de froid</span>

Après avoir sacrifié leurs moutons le premier jour de l’Aïd El Adha, des habitants des cités de Haï Yasmine, ont coupé le deuxième jour de cette fête religieuse, la viande de l’Aïd, en raison d’une panne prolongée qui a duré plus de 12 heures et a provoqué une rupture de la chaîne de froid.

Les aliments périssables, (viandes, laits et dérivés…), laissés dans les réfrigérateurs, ont été jetés par les habitants qui crient leur ras-le-bol et dénoncent, la lenteur de l’intervention de la Sonelgaz. Certains abonnés à Haï Yasmine 2 ont été les plus affectés par cette panne du courant électrique et ils ont été contraints de se débarrasser la mort dans l’âme, de grandes quantités de viande. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, ces habitants ont été également victimes d’une coupure de l’alimentation en eau potable durant plusieurs jours. Les habitants n’ont pas été les seuls à souffrir de cette panne prolongée du courant électrique, les commerçants parmi les exploitants de cybercafés, de cafés, pâtissiers, boulangers, ont été également pénalisés par cette coupure.

H. Maalem