<span style='text-decoration: underline;'>Suite aux appels au calme</span>:<br><span style='color:red;'>La vie normale reprend timidement à Bejaia</span>

Après deux jours de grève et de sabotage, les associations des commerçants, les représentants de la société civile et ceux de quelques partis politiques de la wilaya de Bejaia, ont pu enfin calmer les esprits et instaurer le calme dans cette wilaya côtière.

Alger: Wahida Oumessaoud

Ainsi, la grève des commerçants observée à Bejaia depuis le 2 janvier 2017, suivie par des actes de violence et de sabotage dans plusieurs localités de la wilaya, arrive à sa fin et ce, suite aux différents appels lancés par les sages de la wilaya. Après ceux de la région de Tazmalt, les commerçants d’autres localités, ont suivi le même sort en décidant d’ouvrir leurs locaux. Hier, à Bejaia-ville, la moitié des commerçants ont répondu favorablement aux appels des sages pour reprendre le travail et de faire face aux manipulateurs qui tentent de déstabiliser le pays. Les transporteurs également ont repris timidement le travail dans la wilaya de Bejaia.

A Akbou, deuxième ville de la wilaya de Bejaia, la situation est retournée à la normale. Les commerçants ont levé les rideaux de leurs locaux et les transporteurs ont commencé à se redéployer sur les routes. Idem pour la ville de Tazmalt, mais les villes de Tichy et Aokas dans l’est de la wilaya, ont été paralysées et les commerçants n’ont pas encore repris. Le FFS, premier parti politique qui a affiché son inquiétude «de voir la situation dans la wilaya de Bejaia dégénérer à la suite d’un appel anonyme à une grève des commerçants». «Le FFS a milité, il milite et il militera pour le droit de grève et de la manifestation pacifique pour exprimer les doléances légitimes de la population. Il a toujours appelé les Algériennes et les Algériens à se mobiliser et à s’organiser pacifiquement pour revendiquer leurs droits tout en faisant preuve de lucidité, d’esprit de décernement et de rejet de la violence», explique-t-on dans un communiqué et de clôturer «le FFS appelle la population et particulièrement les jeunes de notre wilaya à la vigilance pour déjouer les manœuvres des apprentis sorciers».

L’association RAJ a également appelé les citoyens «à être vigilants et à s’organiser d’une manière pacifique pour éviter toutes tentatives de manipulation et de sabotage et pour faire aboutir leurs revendications». Le RAJ condamne la violence d’où elle vient et considère que l’instauration d’un Etat de droits et de justice sociale qui garantit toutes les libertés et l’exercice de la citoyenneté, est le seul rempart aux dangers qui guettent le pays.

Le bilan de cette grève n’a pas été encore délivré par les autorités locales, soit en matière de blessés, détenus ou de dégâts matériels.