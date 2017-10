La vieille politique du renoncement

Depuis toujours, l’extension de la ville d’Oran vers l’Est, le long de la route, menant vers Arzew et la Capitale, n’a jamais été sérieusement étudiée et encadrée, laissant place à un chaos urbain hallucinant. La prolifération des bidonvilles, formant la première ceinture de misère autour de la Cité, allait on le sait, conduire à la constitution des «douars» devenus peu à peu de véritables agglomérations, devant être intégrées dans l’organisation administrative du territoire. Mais là encore, l’absence de l’Etat et les médiocres improvisations commises, par d’anciens gestionnaires locaux, allaient entraîner un désordre absolu dans la répartition des compétences territoriales.

A titre d’exemple, beaucoup se demandent encore, pourquoi la zone résidentielle de Canastel reste rattachée à la Commune d’Oran, alors qu’elle est bien plus proche du siège de l’APC de Bir El Djir ? Atavisme d’une période coloniale, où seuls les riches et les nantis occupaient ce cadre de villégiature, relevant de la Mairie d’Oran ? Malgré une nécessaire réorganisation administrative du territoire du «grand Oran», l’histoire urbaine de ces cinq dernières décennies, restera hélas marquée par le renoncement et le laxisme terrifiant.

Il y a quelques années, un courageux avocat, désigné maire d’Oran, avait «osé» revendiquer un nouveau découpage, digne du potentiel et des ambitions d’Oran et de sa proche région. Il fut tout simplement écarté, pour tentative de dérangement de «l’ordre territorial» local établi. A défaut de sérieuse stratégie d’aménagement du territoire, les anciens bidonvilles, connus sous des noms divers de Douars, Belgaid ou Sid el Bachir, entre autres, allaient s’imposer en zones densifiées d’habitat urbain, devant être rattachées à une administration communale.

Ainsi, l’APC de Bir El Djir a créé pour cela des «antennes» communales, sans trop se soucier des limites de compétence territoriale. D’Arzew à l’Est jusqu’à El Ançor à l’Ouest, du centre ville d’Oran jusqu’à Oued Tlélat au Sud, la Wilaya oranaise a beaucoup de mal, à maîtriser la configuration d’un espace qui mérite aujourd’hui une toute autre approche, véritablement adaptée, au statut d’une grande métropole.

On sait, que le plus petit des secteurs urbains de la Mairie d’Oran a la même taille, qu’une commune moyenne du territoire. Augmenter le nombre de secteurs, sans penser à l’avenir, relève encore de cette vieille politique du renoncement, qui pénalise Oran depuis longtemps.

Par S.Benali