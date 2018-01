<span style='text-decoration: underline;'>A la grande joie des enfants </span>:<br><span style='color:red;'>La ville de l’Emir couverte par la neige</span>

C’était vers onze heures de la nuit de samedi à dimanche que les premières neiges tombaient sur le chef-lieu de la wilaya de Mascara. Au bon matin, plusieurs écoliers ont loupé leurs cours à cause d’une importante couche de neige. Mascara a été donc revêtue d’un blanc manteau entre dix et quinze centimètres et les accès vers certains quartiers et le centre-ville furent difficiles, voire même impossibles. Quant au thermomètre, Mascara témoigne un froid polaire depuis deux jours. Ce qui a ralenti la neige de fondre hier dimanche qui a couvert la ville pendant toute la journée. Pour aujourd’hui lundi, un bulletin du BMS (Bulletin météo spéciale), prévoit une légère amélioration du climat avec une température plus ou moins élevée que celle d’hier.