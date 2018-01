<span style='text-decoration: underline;'>Au niveau des hôpitaux ou des polycliniques</span>:<br><span style='color:red;'>La violence contre le personnel médical se poursuit</span>

Oran ces derniers mois, a été le théâtre de plusieurs agressions contre le personnel médical. Que ce soit au niveau des hôpitaux ou des policliniques, de plus en plus de médecins et infirmiers sont victimes de ce qui qualifie de «climat d’insécurité» au sein des établissements de Santé.

En octobre dernier, les médecins résidents au centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO), avaient entamé une grève pour dénoncer l’insécurité dans le service des urgences où des agressions ont eu lieu dans la plupart par des proches de patients qui pris de colère, s’attaquent aux médecins pour dénoncer selon eux «une mauvaise prise en charge», comme ce fut le cas quand un accident de la route a coûté la vie à un motocycle à Oran, après l’annonce de sa mort, des individus s’en sont pris au service des urgences en cassant les vitres et les portes. Par ailleurs, les hôpitaux des communes limitrophes, n’ont pas échappé à ce genre d’incidents, A Ain El Turck 4 individus qui étaient en état d’ébriété, ont pris à partie l’équipe médicale du service des urgences de l’hôpital Medjbar Tami, en usant de violence, blessant ainsi l’un des infirmiers. Les mis en cause ont été appréhendés par la suite par les éléments de la police judiciaire. La semaine dernière, une autre agression a eu lieu quand un médecin de garde à la polyclinique de Hai Fellaoucen (Ex-Barki), a été poignardé par un individu. Il a été évacué par la suite au service des urgences médicales de l’EHU.

Fethi Mohamed