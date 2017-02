Aux kidnappings depuis les abords des écoles primaires qui avaient un certain temps semé la psychose, voici l’assassinat d’un collégien heureux et fier d’aborder son BEM en juin 2017, qui embrase le milieu scolaire. L’insoutenable cri de détresse de la maman de Kamel Boukerma agressé et tué par cinq adolescents à la sortie du CEM Bourenam Heddam de Skikda, meublera désormais les cauchemars de tous les locataires du ministère de l’Education nationale. Déchirée dans sa chair, évanouie au plus fort d’une transe insupportable, implorant Dieu de punir les auteurs d’un crime surréel, cette mère de famille fait inconsciemment rejaillir cette loi du silence qui a de tout temps calfeutré en Algérie la violence en milieu scolaire. Et de nouveau, le désarroi s’empare des familles.

Et pourtant….Il n’existe pas un ministre de l’Education qui n’ait pas été confronté à ce lancinant problème de la violence, à l’intérieur et autour des établissements scolaires. Tous commencent par s’agiter, mais finissent par oublier. Certes, les visions découlent toujours d’un instinct, mais apparemment, dans ce tunnel propre aux institutions du savoir, ici comme à travers le monde entier, ces inspirations ne s’extériorisent finalement que de ceux qui doivent réellement y croire. Madame Benghabrit elle-même n’y a pas échappé: qui des orientations et des plans d’actions mis en œuvre en octobre 2015 pour juguler l’intenable fléau ? Et quelles contributions de la quinzaine de syndicats de l’Education qui s’engluent exclusivement dans leurs revendications matérielles immédiates ? Quelles réactions aussi des parents d’élèves, directement concernés par l’éducation de leurs progénitures, mais qui ne s’expriment que dans la peau de victimes expiatoires ? Après chaque douloureuse séquence en milieu scolaire, se déclenche le branle-bas de combat. Le temps que les agressions s’estompent, se relâchent, pour détourner l’attention sur les interminables questions du changement, du quotidien et des réformes à répétitions de l’éducation. L’actuelle administration en charge de l’enseignement qui se prévalait comme le chantre de la cohérence, de la gestion innovante, des mutations techniques qui, certes, avaient totalement démarqué l’an 1 de l’ère Benghabrit, se réveille brusquement sous le coup de masse d’un vieux, un éternel dossier qui, cependant, interpelle l’ensemble de la puissance publique.

Et pourtant…..La violence en milieu scolaire suppure depuis toujours le climat de l’éducation, principalement chez les premiers responsables du secteur, des chefs d’établissements aux enseignants, des collectivités locales aux services de sécurité, des associations professionnelles à la société civile. Je ne cesserai jamais de rappeler que la culture de la non violence commence dans les foyers. De plus en plus pour les parents, éduquer les enfants se résume à répondre aux besoins matériels, entre autres, ordinateurs, connexion internet, cours particuliers, quels qu’en soient les tarifs. Dans les années 90 déjà, Eric Debarbieux, un expert et auteur d’ouvrages sur le phénomène de la violence en milieu scolaire rangeait les chefs d’établissements, les parents et les enseignants au centre de cette crise infinie. C’est le premier professionnel à démontrer à quel point, la violence monopolise les débats sur l’école. Dans notre pays, c’est bien sûr d’abord les revalorisations syndicales. «L’école est assiégée par la violence et le sujet piégé», confiait Debarbieux. Il définit la violence «comme un phénomène de mode», mais qui exige «de la part de toutes autorités compétentes de la prévention permanente».

Et pourtant…..En Algérie aussi cette prévention était convoquée lors de chaque rentrée des classes. Hélas, sans que le tourbillon des incidents ne s’étiole. 240.000 cas de violence répertoriés entre les années 2000 et 2014, soit 40.000 par exercice: pour l’inspecteur général du ministère de l’Education, ces irruptions reflètent les maux sociaux qui décolorent le paysage. Il les inscrit au rayon d’un «malaise récurrent». Une étude réalisée dans 400 lycées totalisant 40.000 élèves, révèle ce résultat ahurissant: 63% d’entre eux préféraient rester chez soi plutôt que d’étudier dans ce milieu hostile. Mais ce n’est pas la toute première fois que des solutions drastiques sont proposées, telles, la création de cellules d’écoutes, la mobilisation de psychologues et l’affectation d’un policier de référence auprès de chaque institution scolaire. Au cours de son ultime saison d’un très long mandat, l’ex-ministre Benbouzid avait annoncé le recrutement de plusieurs milliers d’agents de sécurité à dispatcher aux portes des établissements scolaires. Une initiative qui aurait pu soulager la pression et améliorer l’état de violence. Mais qui n’a jamais vu le jour.

Entre temps, les mauvaises habitudes ont dégénéré. Racket, insultes, vols à satiété, menaces verbales, comme ce fut le cas dernièrement du jeune Kamel à Skikda, extorsion, tapages, vandalisme, bagarres, guerre de gangs, empêchaient la grande majorité des élèves de se transcender sur leurs cours. Venue d’ailleurs, l’idéologie de la loi du plus fort mine souvent l’école algérienne. Vivement donc les parades qui marquent les esprits, qui expriment l’autorité de l’Etat. Car, ce n’est pas avec exclusivement des psychologues dans les enceintes scolaires que les mauvaises graines agissantes dans l’environnement scolaire se transformeraient en petites fleurs. C’est comme si les corps de sécurité tentaient de contrer les irascibles contrebandiers ou d’amadouer les barons de la drogue aux frontières avec des psychologues.

Car c’est par le respect de l’autorité que commence le bien être et la démocratie.

Par Fayçal Haffaf