<span style='text-decoration: underline;'>Une enfant échappera par miracle à son bourrea</span>:<br><span style='color:red;'>La violence sexuelle contre les enfants toujours d’actualité</span>

Une fois de plus, la bête immonde qui sommeille au fond de chaque être humain, s’est réveillée faisant une fois de plus une jeune victime, une fillette n’atteignant pas une dizaine d’années.

Ce jour, lorsque son voisin B.M. âgé de 59 ans l’appellera pour lui faire des achats, elle ne se doutait pas qu’elle allait être marquée à vie. Profitant de l’absence de la mère de la fillette lorsque ce sexagénaire l’appellera alors qu’elle s’amusait avec ses petites copines devant le palier de leur domicile.

Une fois devant lui, il la fera entrer dans son appartement en l’absence de sa femme et fermera la porte derrière elle. Là, l’enfant deviendra la proie facile de son bourreau. Selon ce que la fillette avait raconté à sa mère après être sortie de chez le vieil homme, ce dernier, une fois la porte fermée, a commencé à l’embrasser puis la mènera vers sa chambre où il tentera d’assouvir son désir bestial, mais les cris de l’enfant lui feront peur dira la victime. Il la relâchera non sans l’avoir sermonnée.

Il la menacera de mort si jamais elle racontait cette scène à ses parents, puis lui donnera 30 da. Sa mère la retrouvera sur le palier avec les pièces en main mais complètement traumatisée. C’est avec peine qu’elle racontera à sa mère ce qu’elle venait de vivre. Cette dernière la maman, alla trouver son voisin en lui posant une seule question: lorsqu’il lui ouvrit la porte elle fera mine de demander après l’épouse du vieil home, il lui expliquera qu’elle ne se trouve pas à la maison.

Là, elle sera fixée que son enfant ne fabule pas et actionnera l’action publique en déposant une plainte, le mis en cause a été arrêté et confronté à l’accusation portée contre lui; celle d’attentat à la pudeur sur enfant. Jugé devant par le tribunal d’Oran, le président de l’audience conclura l’incompétence de cette structure de première instance devant la cour d’appel où le mis en cause comparaîtra cette fin de semaine. Le prévenu niera farouchement les accusations portées contre lui. Toutefois, une de ses déclarations antérieure, saisira le président de l’audience.

Le mis en cause venait de reconnaître avoir appelé cette fillette et l’a fait entrée chez lui l’espace de 2 minutes. Il lui ouvrira la porte pour la relâcher. Oui mais que s’est-il passé pendant ce laps de temps ? A-t-il eu peur ou fut-il pris de remords. Lui-même ne saura expliquer pourquoi lorsque le président lui posera la question Pourquoi ? Apparemment et selon toute vraisemblance, l’intention d’un acte plus grave auquel l’enfant a été soumise existe. La mère de la victime relatera en larmes ce que sa fille lui avait confiée. Quant à l’enfant toujours choquée, ne pourra parler en audience. Le procureur requit la prison ferme. Rappelons, que la petite Salsabil a été violée puis tuée après que son voisin l’ai appelée lui demandant de lui faire des courses. Nos enfants ne sont-ils plus en sécurité ?

F.Abdelkrim