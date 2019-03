<span style='text-decoration: underline;'>Tronçon Seddikia-Akid Lotfi </span>:<br><span style='color:red;'>La vitesse limitée à 50 Km</span>

Ces derniers jours, les services de la commune d’Oran ont procédé à l’installation de plusieurs panneaux dans des tronçons routiers jugés «points noires» en matière de sécurité routière afin de limiter la vitesse pour faire face aux accidents de la route. Parmi ces tronçons, figurent le 03eme boulevard périphérique reliant cité Djamel aux amandiers et la route menant au pont Zabana.

Jeudi dernier, les agents de la division de la voirie et de la circulation de la commune d’Oran ont installé des panneaux de limite de vitesse à 50%¨au niveau du chemin reliant Es-Seddikia à l’hôtel «Le Merdien ». Un tronçon qui a enregistré plusieurs accidents de la route, parfois mortels. Cette mesure permettra dans les jours à venir aux services de police de la capitale de l’Ouest, la mise en place du radar au niveau de ce tronçon pour dissuader les chauffards qui ne respectent pas la vitesse autorisée. Notons que ces derniers mois, l’utilisation du radar par la police à Oran a été confronté à l’absence de la signalisation.

Les services communaux ont installé par la suite des panneaux pour avertir les automobilistes. Selon des sources de la sûreté de la wilaya, le radar a été élargi vers d’autres sûretés de daïras, où l’utilisation de ce moyen de sécurité routière sera élargie pour faire face aux accidents de la route dans plusieurs points noirs, en matière de sécurité routière.

Notons que le radar de contrôle routier est un instrument servant à mesurer la vitesse des véhicules circulant sur la voie publique à l’aide d’ondes radar. Ce type de cinémomètre est principalement utilisé afin d’identifier les contrevenants aux limites de vitesse. Ces radars utilisent le principe de l’effet Doppler-Fizeau pour mesurer la vitesse. Ils émettent une onde entretenue (ou continue) qui est réfléchie par toute cible se trouvant dans la direction pointée.

Par effet Doppler, cette onde réfléchie possède une fréquence légèrement différente de celle émise : plus grande fréquence pour les véhicules s’approchant du radar et plus petite pour ceux s’éloignant. En mesurant la différence de fréquence entre l’onde émise et celle retournée, on peut calculer la vitesse de la cible. Ceci se fait en trouvant le battement entre les deux ondes. Les données ainsi obtenues ne montrent que la vitesse radiale entre le radar et le véhicule. Il faut donc que le sens de déplacement de la cible soit en ligne directe vers le radar. Si la cible se déplace avec un angle par rapport à cette direction, la vitesse notée n’est que la projection sur la radiale au radar.

Fethi Mohamed