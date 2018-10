La voie du progrès et de la modernité…

On n’aborde pas impunément la gestion d’une grande ville comme Oran au seul registre des campagnes éphémères d’entretien ou de rafistolage d’un cadre urbain en dégradation avancée. L’hygiène et la propreté, l’éclairage public, ou encore le transport urbain, sont toujours bien loin de refléter l’image tant souhaitée d’une Cité moderne digne des ambitions déclarées. Oran, une «métropole régionale» qui s’apprête à accueillir les prochains jeux méditerranéens, est certes devenue depuis ces deux derniéres décennies ,une ville en chantier ayant rattrapée ,quelques peu ,ses grands déficits en infrastructures dans tous les domaines. Les crédits importants accordés par l’Etat et les efforts indéniables de quelques responsables locaux, ont permis à Oran de respirer un peu mieux, notamment en matière de distribution d’eau potable non saumâtre, de structures hôtelières de standing, d’un nouveau pole universitaire, d’extension du réseau routier périphérique et de quelques grands projets enfin achevés aprés une longue attente ayant parfois duré plus de vingt ans. A l’image d’un nouvel hôpital universitaire ou de la grande Mosquée Ibn Badis. La mise en fonctionnement de deux lignes de tramway a également été saluée et célébrée comme un «exploit majeur» à l’actif de nos gouvernants. Il faut, évidement ,appaludir et parler de tous ces aspects positifs constatés dans la politique de développement local d’Oran et de sa Région. Mais faut-il pour autant faire l’impasse sur tout ce qui reste encore à faire pour améliorer l’état des lieux et répondre aux multiples attentes des citoyens? Depuis des années, la ville est régulièrement pointée du doigt pour son incapacité chronique à maitriser les missions élémentaires de ramassage des ordures ménagères, de nettoiement des trottoirs et chausées, d’entretien et de préservation des espaces verts, de maintenance des écoles, d’encadrement des marchés couverts et du commerce ambulant et d’organisation du secteur des transports urbains. Une mission d’ailleurs abandonnée, il y a plus de vingt ans aprés la faillite consommée de la vieille régie de transport communale, remplacée plus tard par une entreprise de Wilaya. Mais malgré sa prise en charge par la Direction locale représentant le Ministère concerné, le transport public, urbain et sub-urbain ne cesse d’être marqué par l’anarchie et le chaos sans bornes, malgré les moyens, les efforts et les mesures engagées par les responsables concernés depuis ces derniers mois. Malheureusement, comme le soulignait il y a quelque jours le Directeur du transport sur les ondes de la Radio el Bahia, rien d’efficace ni de durable ne saurait être mis en place sur ce terrain du transport urbain totalement déstructuré et pris en otage par des comportements, des pratiques et des mentalités bien difficiles à convertir… Ce qui est à l’image de tout le reste, de la culture aux sports collectifs, de l’école à l’entretien de l’environnement, en passant par la maîtrise et la maturation des projets,… beaucoup de chemin reste à faire pour pouvoir s’inscrire véritablement dans la voie du progrès et de la modernité…

Par S.Benali