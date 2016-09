<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span> :<br><span style='color:red;'>La voie soufie, salut pour soi même et pour autrui</span>

Cœur vivant de l’Islam, au sien duquel le lien entre maître et le disciple réactualise par le contrat de deux volontés, le pacte remontant au prophète, par la silsala, chaîne initiatique, elle-même symbole de la dépendance de l’âme vassale envers son seigneur, intériorisation, d’un donné révélé, conjointement à l’observance fidèle des pratique rituelles, certes le tassaouf (soufisme) c’est cela (Eva merovitch).

Cette auteur, musulmane était professeur à l’université d’El Azhar et membre du conseil national français de la recherche. En effet, le grand maître soufi Sidi Mohamed ibn el Habib El Bouzidi, connu sous le nom de Sidi Hamou cheïkh (1824-1909) a dit à ses disciples : «mouridi, (aspirant au soufisme) soit protecteur des limites de la charia, en les observant scrupuleusement, acquérir les connaissances de la vérité absolue» . ةvidemment, sous la conduite d’un maître reconnu, qui sauvera montrer au mourid le chemin de la vérité tout en l’accompagnant. Ainsi, chaque année, particulièrement durant, la saison estivale, ici et là, à travers le pays et ailleurs, des concerts spirituels sont organisés auxquels participent des milliers d’adeptes du soufisme et de cheïkhs de zaouias. Mostaganem et sa région sont des lieux de prédilection du soufisme. Les voies soufies (Tourouq) sont nombreuses. Elles ne tendent que vers un seul but : l’accès à la présence (hadra) mohammadienne et divine. Ainsi, enfin d’après-midi et jusqu’à une heure tardive de la nuit, avant-hier, des centaines d’adeptes et de cheïkhs de zaouias, venus de plusieurs wilayas du centre et de l’Ouest du pays ont participé à un concert spirituel, organisé à la cité des six cents logements à Kharrouba. Mostaganem, par le mourid, «Assek Abed» à l’occasion de l’anniversaire de la mort. Le samaâ (chants religieux glorifiant Allah et son prophète Sidna Mohamed (la paix et le salut sur lui) et la lecture du coran ont été exécutés par l’assistance des cheïkhs de zaouias et des professeurs ont intervenus pour mieux éclairer la voie aux fidèles, les exhortant à se comporter selon la sunna et le coran, à s’aimer les uns les autres, d’aimer le pays, d’expulser des cœurs toute idée de haine, tout en étant tolérant et faire preuve d’altruisme. Dieu a dit à son prophète dans le coran « Nous ne t’avons envoyé en tant que miséricorde (Rahma) pour les mondes». Tout esprit d’extrémité, de haine, de mépris de l’autre doit être rejeté par les musulmans, notamment les adeptes du soufisme a dit un cheïkh dans on intervention.

Charef.N