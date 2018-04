<span style='text-decoration: underline;'>Zaouïa El Bouzidia</span>:<br><span style='color:red;'>«La voie soufie, vecteur de paix, d’amour et de fraternisation»</span>

Au cours de la rencontre nationale qui s’est déroulée avant-hier jusqu’à vingt trois heures et à laquelle ont participé plus de mille adeptes du soufisme, des cheikhs de zaouïas et des universitaires, à l’annexe de la zaouïa El Bouzidia, située à Kharouba Mostaganem, les intervenants ont axé leur conférence sur la culture de la paix, de l’amour d’Allah et d’autrui ainsi que dans la fraternisation que constitue l’objectif principal de l’éducation.

De même que l’union et l’unité comme il est constaté chez nous depuis des siècles, en dépit de l’apparition de nouvelles formes religieuses et parareligieuses tendant à semer la fitna et la division et sont soumises à l’échec.

Les différences d’interprétation qui ne portent pas atteinte au texte sacré, le Coran et à la Suna nabaouia, sont considérées par les soufis comme une source d’enrichissement non comme une origine de conflits. Les écoles soufies où l’enseignement prodigué par un maître reconnu, c’est-à-dire libéré de son égo (nafs), constituent des centres de thérapie spirituelle où l’âme retrouvant son essence originelle, s’éveille et permet à l’homme de réaliser la vérité absolue.

Cet enseignement est basé sur le goût et la connaissance, après que l’homme ait purifié son cœur et son esprit de toute souillure.

Ainsi, le voile disparait avait expliqué le docteur Mokadem de l’université de Relizane. L’enseignement soufi doit être encouragé et développé pour que l’homme aura le vrai sens de l’humanisme en vue d’être utile à son semblable et à sa patrie, ont expliqué certains intervenants. Les participants, plus de mille, sont venus de plusieurs wilayas du pays. Aussi, la lecture du Coran et le samâa (chant religieux glorifiant Allah et son Prophète Sidna Mohamed «la paix et le salut sur lui), ont excellé durant ladite rencontre.

Charef.N