<span style='text-decoration: underline;'>EN ATTENDANT LES JEUX MEDITERRANEENS 2021 </span>:<br><span style='color:red;'>La wilaya d’Oran au diapason des grands événements</span>

L’histoire, comme tout ce qui a vie, est le produit de deux forces : si son père est le progrès, la tradition est sa mère, confiait le philosophe Amiel dans son journal intime

La tradition de l’accueil, du savoir faire, du respect, du vivre ensemble, celle de l’image et de l’enseigne d’un pays en pleine exposition internationale le week-end dernier. Du vendredi au dimanche dernier, Oran a ajouté une savoureuse tranche d’histoire pour l’Algérie à l’occasion de la cérémonie de béatification des 19 religieux catholiques victimes ente 1994 et 1996 de la bêtise humaine et de l’égarement, durant la décennie noire. Un exceptionnel épisode dans le parcours politique des responsables de la wilaya d’Oran et des autorités centrales compétentes, que l’histoire, justement, retiendra à jamais.

On aura tout dit sur l’événement célébré à l’église Santa Cruz qui protège l’imprenable baie d’Oran samedi 8 décembre 2018, sauf la nécessité de saluer et de rendre aux organisateurs locaux le mérite qui leur est dû. Nous n’avons pas l’habitude de claironner pour des trains qui arrivent à l’heure, mais le travail finement ciselé en amont et en aval de cette opération sensible par le wali d’Oran, son ombre au quotidien, le président de l’APW, Professeur Mohamed Boubekeur, le premier magistrat de la cité Noureddine Boukhatem et l’ensemble des soldats de l’ombre, avec en prime time les services de sécurité et les administrations concernées imposent tous les honneurs.

Le témoignage d’estime et d’amitié du pape François envers le peuple algérien participe de cet hommage à tous les organisateurs qui ont élevé cette manifestation en une symphonie à la fois délicieusement colorée et rigoureusement protocolaire. Les 1500 journalistes qui couvraient cette inédite actualité dont 500 étrangers ont superbement filmé les interrogations intimes des visages des religieux présents à cette cérémonie unique et totalement inédite en terre d’Islam. Totalement surpris par l’audace, le courage et l’expertise des acteurs de l’événement, avec aux premières loges, le ministre des Affaires religieuses Mohamed AÏssa et le wali d’Oran Mouloud Chérifi, les médias du monde ont sculpté la lumière intime qui perlait des visages des invités, leur pure émotion ainsi que la fascination qui transparaissait des regards des personnalités et des gens chanceux d’avoir vécu une histoire inimaginable, à laquelle aucun esprit téméraire n’aurait pensé quelques semaines auparavant.

Si le prophète Mohammed, Que le Salut Soit Sur Lui, recevait des délégations de religion chrétienne et juive dans l’enceinte de sa mosquée, d’aucun n’osait parier voir un jour des officiels algériens visiter notre lieu de culte, la main dans la main avec de hautes personnalités de l’église catholique. Des dames voilées aussi. Cette séquence vécue à l’intérieur de la mosquée Ibn Badis d’Oran le samedi 8 décembre écoulé fait chavirer.

Envoyé spécial du Pape François aux cérémonies d’Oran, le Cardinal Angelo Giovanni Becciu, Préfet de la Congrégation pour les causes des Saints a franchement traduit son sentiment intime à l’égard de la qualité de l’accueil et des amitiés dont il a été entouré durant son séjour en Algérie. Il évoque la disponibilité du Gouvernement algérien à coopérer avec le Saint Siège et l’Eglise, « pour le vivre ensemble en paix et l’instauration d’un climat de solidarité et de coopération pour édifier une société du bien », explique-t-il. Manifestement, le représentant du Pape a été profondément séduit par la sincérité et les atmosphères lumineuses qui ont baigné les échanges entre les deux communautés musulmane et chrétienne, assorties de la parfaite organisation et des décors à l’empreinte du wali d’Oran et de ses équipes. Le message de fraternité diffusé par l’Algérie en accueillant la béatification des 19 moines, avec également un hommage rendu aux 114 imams algériens martyrs du rapprochement et de la paix dans les années 90, s’était rapidement gravité sur orbite mondiale. L’événement du week-end dernier dans la deuxième ville du pays a incontestablement pris une résonance mondiale.

Sinon, comment justifier qu’en France, 34 villes et églises programment des célébrations jusqu’au 22 décembre courant, en mémoire de la béatification des religieux abritée par Oran ? Présent à Santa Cruz et à la mosquée Ibn Badis le 8 décembre dernier, le secrétaire d’Etat français auprès du ministère français de l’Europe et des Affaires Etrangères Jean Baptiste Lemoyne a confirmé le message de paix, de fraternité et de tolérance qui inspire l’Algérie. Depuis toujours. Parce que, « tout ce qui ne tue pas, te rend plus fort ».