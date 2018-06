<span style='text-decoration: underline;'>PLUSIEURS ACTIVITÉS DE SOLIDARITÉ DURANT LE RAMADHAN </span>:<br><span style='color:red;'>La wilaya d’Oran fait le bilan</span>

La wilaya d’Oran a communiqué hier les statistiques, de différentes actions de solidarité menées lors du mois du ramadhan. Dans ce cadre, la wilaya a enregistré la distribution de 122.224 couffins de ramadhan, au profit des familles nécessiteuses, avec l’appui de la wilaya, des communes et du croissant rouge, ainsi que les associations et des bienfaiteurs.

Concernant, les restaurants de charité, 2140 bénévoles mobilisés, ce qui a permis l’ouverture de 96 restaurants à travers la wilaya, et la distribution de 925.376 repas, dont 552.158 remis directement. A propos des vêtements de l’Aïd El Fitr, la direction de l’action sociale et de la solidarité, (DASS), a distribué 500 vêtements au profit des enfants démunis, directement à leurs domiciles, ainsi que 6500 autres tenues, de la part de plusieurs associations, dont Djazair El Kheir, El Zohour, Nour El Houda, Kafil Ek Yatim, et d’autres associations a caractère social. Parmi les opérations de solidarité figurent également, la circoncision de 2500 enfants, au courant de la semaine dernière. La Dass en coordination avec les associations et les bienfaiteurs, ainsi que les services de santé ont mobilisé tous les moyens humains et matériels, pour réussir cette opération. C’est dans le cadre de la grande campagne de solidarité, que le wali a offert 300 Omras, destinées à ceux qui ont appris le Coran et 100 agents de la propreté, ainsi que les lauréats du concours d’apprentissage du Saint-Coran, organisé par la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya. Quelques uns parmi eux ont été honorés hier, lors d’une cérémonie organisée à la mosquée Abdelhamid Ibn Badis, à l’occasion de Laylat El Kadr. Pour rappel, L’association Kafil El Yatim à Oran a entamé avant-hier, une opération de distribution de 2031 vêtements de l’Aïd, au profit des enfants orphelins, ain si que 1473 couffins de Ramadan, au profit des familles inscrites, dans le fichier de l’association. Notons, que ce couffin de ramadhan est le 2e lors de ce mois béni. Il est composé en plus de denrées, de produits utilisés dans la préparation des gâteaux pour l’Aïd El Fitr, il s’agit de produits offerts par des bienfaiteurs, qui contribuent généreusement à entretenir cette campagne. Notons, que l’association Kafil El Yatim a distribué au début du mois du Ramadhan ,1500 couffins au profit de familles nécessiteuses, réparties à travers plusieurs communes de la wilaya. Dans le même cadre, L’association « cœur ouvert lala», en coordination avec l’Union Nationale de la Jeunesse Algérienne, (UNJA), a organisé une cérémonie à la salle des fêtes hydayette, pour fêter la circoncision de 50 enfants. A cette cérémonie ont pris part de nombreux invités, dont des artistes, notamment Bakhta, Houari el Galb, Houari Baba et la famille du défunt Houari Boudaw.

Fethi Mohamed