<span style='text-decoration: underline;'>Viandes blanches </span>:<br><span style='color:red;'>L’abattage clandestin fait rage à El Gueddara</span>

C’est en bon véritable Marshall qu’il faudra décréter pour lutter contre l’abattage clandestin des viandes blanches qui sévit par ces périodes caniculaires dans la région d’Aïn El Türck, plus précisément à El Gueddara, une localité de la commune d’El Ançor.

Chassés des marchés de proximité où ils avaient pignon sur rue pour écouler leurs tonnes de marchandises, les commanditaires n’ont pas pour autant cessé leurs activités illicites, loin des regards et des services de contrôle. Proposant des prix défiant toute concurrence, soit 200 Da voire moins, le kilogramme de poulet, ces derniers attirent une clientèle minée par le pouvoir d’achat mais inconsciente du danger que représentent ces produits non contrôlés par les services vétérinaires. Les familles aux bourses moyennes, sont les victimes toutes désignées de ces revendeurs illicites, qui faut-il le souligner, attirent foule. Circulant de bouche à oreille, la nouvelle du prix de vente du poulet fait sensation chez les consommateurs de la daïra d’Aïn El Türck, mais aussi d’Oran, qui n’hésitent pas à se déplacer jusqu’à El Gueddara pour s’approvisionner en viandes blanches et en quantité. Ils ne sont pas les seuls d’ailleurs à se précipiter vers ces points de vente, puisque les rôtisseries et autres restaurants fastfood, font leurs achats auprès de ces revendeurs. Les quelques chefs de familles interrogés, ne semblent nullement inquiétés par la qualité du poulet acheté et issu de l’abattage clandestin. L’essentiel, est de soulager le budget familial en glanant quelques dinars de plus rétorquent-ils en général. Une dame s’est même vantée d’avoir acheté une réserve de 10 poulets à la fois qu’elle mettra au congélateur, en prévision des jours de disette. Il y a lieu de rappeler, que des opérations coup de poing avaient été menées par les services d’ordre et de contrôle au niveau des marchés de proximité pour débusquer les cargaisons de poulet issues de l’abattage clandestin. Plusieurs revendeurs ont été verbalisés et interdits d’étalage, toutefois, il semble que les commanditaires de ce vaste réseau d’abattage ont la dent dure. Choisissant cette fois-ci un lieu isolé des regards, ils reprennent de l’activité, au grand détriment de la santé du citoyen. Il y a lieu de rappeler également, que les abattoirs agréés à Aïn El Türck, sont à l’arrêt, ce qui encourage fortement la pratique clandestine de l’abattage, d’autant plus que le poulet, demeure le seul produit encore accessible aux bourses moyennes, contrairement aux viandes rouges, dont les prix sont hors de portée.

Karim Bennacef