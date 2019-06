<span style='text-decoration: underline;'>Selon Toufik Hasni </span>:<br><span style='color:red;'>L’absence de cohérence a compromis les projets de production d’énergie solaire</span>

Les personnes chargées de piloter la construction de structures de production d’énergie solaire n’ont pas eu une vision intégrée pour ce qui a trait à l’acheminement de l’électricité produite vers les lieux de son utilisation, situés dans les régions nord de l’Algérie.

Ce constat, en effet, a été fait hier par le consultant en transition énergétique, Toufik Hasni, sur les ondes de la Radio nationale (chaîne III). Prévu initialement pour produire une puissance de 22.000 mégawatts, l’immense projet de développement des champs d’énergie solaire a, en raison de responsabilités restants encore à situer, été successivement réduit à 4.000, puis à 150 mégawatts. Le consultant en transition énergétique, Toufik Hasni, signale qu’au début, le programme de développement des énergies renouvelables prévoyait de produire 22.000 mégawatts, mais ce nombre a été réduit pour des raisons inexpliquées.

Pour l’hôte de la Radio nationale, les 4.000 mégawatts sont ensuite passés à 150 mégawatts, lesquels ne suscitant aucun intérêt de la part des investisseurs étrangers, se sont trouvés confiés à des entrepreneurs Algériens. Pour lui, il s’agit clairement d’une totale absence de stratégie et d’un manque de cohérence dans le domaine. «S’il n’y a finalement eu qu’une infime partie des soumissionnaires qui ont été rétenus pour réaliser le projet des 150 mégawatts, c’est parce que la majorité de ceux qui, au départ, s’étaient montrés intéressés et qui se sont finalement désistés, pensaient qu’il s’agissait d’en monter les installations et non pas d’avoir à les gérer, 25 années durant», explique l’expert.

Pour l’hôte de la Radio nationale, l’origine des erreurs commises, c’est bien l’absence d’une stratégie mûrement réfléchie dans le domaine pour aboutir à un mix énergétique. Il dira encore qu’il existe un lobby qui cherche à accorder la primeur aux énergies fossiles.

Il en veut pour preuve la position de la Sonelgaz qui, selon lui, maintient une production d’électricité de 2.000 mégawatts/an tirée de l’exploitation de gaz, pour respecter son contrat avec son fournisseur de turbines. Pour que le pays puisse s’extraire de cette inconfortable situation, cet expert propose comme unique solution, l’élaboration d’un modèle de consommation à même de définir le meilleur mix énergétique à adopter.

Noreddine Oumessaoud