<span style='text-decoration: underline;'>Attentat terroriste au siège de la Sûreté de Tiaret</span>:<br><span style='color:red;'>L’acte héroïque du policier</span>

Une tentative d’attentat kamikaze visant le siège de la sûreté de wilaya de Tiaret, a tourné au fiasco ce jeudi 31 août. L’héroïque intervention des policiers en faction devant la bâtisse, a permis de déjouer le plan terroriste et sauvé des dizaines de policiers qui étaient à l’intérieur. Il faut savoir que l’un des policiers s’est sacrifié en se jetant sur le terroriste pour stopper sa course vers le bâtiment. En actionnant la charge qu’il portait sur lui, le criminel a provoqué la mort de deux policiers.

L’acte héroïque du policier a évité un véritable bain de sang et par voie de conséquence, a fait échouer la tentative terroriste. Bien qu’il faille comptabiliser deux victimes parmi les forces de l’ordre, il convient de souligner que dans cette attaque comme celle de Constantine, en avril dernier, les terroristes ont lamentablement raté leur objectif. Cela, grâce à la vigilance des services de sécurité qui montrent un sens élevé du devoir et un niveau de professionnalisme rarement égalé. «Lorsqu’on a cette réaction efficace à l’échelle du simple agent en faction, on imagine aisément le très haut niveau de formation des forces de l’ordre en Algérie», constate un observateur qui ne manque pas d’affirmer son admiration devant le patriotisme des policiers et des soldats algériens.

Saluée par l’ensemble des Algériens pour leurs actes de bravoure, les policiers martyrs, ont reçu les honneurs et la reconnaissance de leur collègue et de leur hiérarchie. En effet, le ministre de l’Intérieur Noureddine Bedoui, a tenu à assister à l’enterrement des deux policiers qui a eu lieu le même jour. Le Directeur général de la Sûreté nationale, le Général major Abdelghani Hamel et le Directeur général de la Protection civile le Colonel Mustapha El-Hebiri, étaient également présents à l’inhumation des défunts policiers.

La famille, les amis et les voisins des deux martyrs étaient très nombreux et tous se sont accordés sur le fait que les deux hommes ont fait leur devoir pour leur collègue et pour la nation toute entière. Le ministre de l’Intérieur qui a abondé dans le même sens, a surtout, appelé les différents membres de la société à se regrouper autour de la priorité des priorités du pays, à savoir la préservation de la sécurité et de la stabilité pour assurer la quiétude des citoyens. Cette mobilisation prendra tout son sens qu’à la condition, soutient le ministre de l’Intérieur, d’un réel développement «du civisme et du sens politique et à faire de la sécurité et de la stabilité l’objectif unique et primordial, en tant que condition essentielle du développement». Ce qui est très clair, en somme.

De son côté, le Directeur général de la Sûreté nationale, a salué «l’acte héroïque des deux policiers chahids». Dans une déclaration à la presse, Abdelghani Hamel a souligné que «ce drame renforce la détermination des forces de Sûreté nationale à faire face à tous ceux qui veulent déstabiliser le pays, ajoutant que ce n’est pas la première fois que les forces de Sûreté nationale font face à un tel attentat». Le Directeur général de la Sûreté nationale a encore souligné que «cet attentat terroriste est un scénario connu sur lequel les forces de police s’entraînent, surtout dans le domaine de la lutte antiterroriste». Il a aussi indiqué qu’il a relevé «une vigilance en application des instructions dont celles des commandements l’Armée nationale populaire (ANP) et de la Sûreté nationale». Il convient de relever enfin, que le terroriste a été identifié. Il est né à Tiaret en 1978, a rejoint le maquis en février 2011.