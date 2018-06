L’action, par la sagesse et la raison

Après l’éradication, que l’on espère totale et définitive, des bidonvilles aux Planteurs, Ras El-Aïn, Couchet El-Djir, El-Hassi, toute cette zone de la ville en prolongement du quartier historique de Sidi El Houari, devrait en principe faire l’objet d’une sérieuse étude d’aménagement et de restructuration urbaine. Selon des sources proches du dossier, un Plan d’occupation des Sols serait en cours de finalisation par les pouvoirs publics. Un projet en plusieurs étapes et qui sera nous dit-on, mené en plusieurs phases par îlots successifs, au fur et mesure de leur «débidonvillisation». La première étape concernera le site des Planteurs où un programme de 1800 logements LPA sera implanté sur le site occupé auparavant par les baraques du vieux bidonville. Mais cette «injection» massive de logements neufs aux Planteurs, ne sera réalisée qu’en fonction des assiettes foncières disponibles et ne présentant pas de «contrainte juridique» car, on sait, que la plus grande partie de ce territoire relève du domaine forestier. Et selon un éminent urbaniste, enseignant à l’école d’architecture d’Alger, cette approche du projet de restructuration des Planteurs, ne garantit en aucun cas une «urbanisation» intelligente et harmonieuse du quartier, devant en principe tenir compte de tous les critères sociaux, économiques, environnementaux et même historiques, liés à cet espace d’accès au sommet du Murdjadjo. Jadis, c’était d’ailleurs la porte de sortie que l’on empruntait à cheval à travers la Montagne, pour regagner l’ancien port d’Oran, Mers El Kébir. Forts d’une enquête sur la nature juridique et sur les contraintes éventuelles liées à chaque parcelle du site, l’Agence foncière et l’OPGI, deux promoteurs publics, s’apprêtent donc à lancer leur programme de logements respectifs. Il est vrai, que le pragmatisme et l’expérience du terrain, recommandent d’occuper immédiatement les terrains récupérés, après démolition d’un bidonville. Se déclarant, à juste titre, «très septique à l’idée d’un reboisement du site après sa débidonvillisation», le Wali d’Oran a privilégié l’action et la raison. Connaissant l’historique de tous les vieux projets de «reforestation» initiés, sans résultats, sachant à quel point le fléau des bidonvilles transgresse l’ordre et les Lois de la République, M. Mouloud Chérifi a eu bien raison, d’ordonner le lancement de la construction de logements, à travers ces parcelles récupérées. «En tant que fervent défenseur de la nature, affirmait le Wali d’Oran, je voudrais vraiment qu’en lieu et place du béton, il y ait une forêt urbaine. Mais comme il ajoute souvent, «Inama Et-taatou bil maarouf», l’action recommande la sagesse et la raison.

Par S.Benali