<span style='text-decoration: underline;'>Covid-19</span>:<br><span style='color:red;'>L’activité commerciale en baisse de 33% au port de Mostaganem</span>

L’activité commerciale du port de Mostaganem a enregistré une baisse de 33% durant le premier trimestre de l’année en cours, a-t-on appris samedi auprès de la direction commerciale de l’Entreprise portuaire (EPM).

Les données communiquées par le service des statistiques relevant de la direction commerciale de l’EPM font état d’une diminution du volume d’activité de 139.000 tonnes par rapport à la même période de l’année 2019. Ainsi, jusqu’au 31 mars dernier, l’activité commerciale du port a été évaluée à quelque 273.736 T, contre 414.000 T. au premier trimestre 2019, a-t-on précisé, signalant que le volume d’importations a chuté de 32%, tandis que le volume d’exportations pour les deux périodes comparées a été de 14.000 T contre 25.000 T. Les statistiques de l’EPM notent un recul notamment à l’importation des produits agricoles, pétroliers, sidérurgiques et de construction, tandis qu’une augmentation est enregistrée à l’importation des produits alimentaires, chimiques et fertilisants.

La diminution des importations concerne également le bois (-60%), le bitume (-62%), la tôle (-36%), alors qu’une hausse des importations est notée pour la viande (+41%), les engrais (+107%) et le matériel et accessoires (+13%). Les exportations du premier trimestre écoulé comportent, quant à elles, 3.172 T de fer à construction, 1.530 T d’hélium, 464 T de pomme de terre et 187 T de dattes, et ce, en direction des marchés européen, africain et américain.

Le trafic conteneurs a connu lui aussi une baisse au cours de la période indiquée, fait-on savoir de même source, expliquant que depuis le début de l’année en cours, 491 conteneurs ont été déchargés avec un poids net de 6.424 T et 973 conteneurs ont été expédiés à l’étranger avec un poids de 2.000 T.