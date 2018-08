<span style='text-decoration: underline;'>Selon un sondage de l’ONS pour le 1er trimestre 2018</span>:<br><span style='color:red;'>L’activité commerciale en baisse</span>

L’un des aspects positifs de l’enquête tient du fait que «plus de 87% de détaillants enquêtés, achètent leurs marchandises en première main». Ce qui élimine les intermédiaires et évite l’inflation. Mais dans la même enquête, on souligne que «le reste les achète en deuxième ou en troisième main, notamment ceux des textiles et ceux du commerce multiple».

L’ activité commerciale a enregistré une baisse au premier trimestre 2018 chez les détaillants et les grossistes, souligne l’Office national des statistiques (ONS) dans un document rendu public hier. Cet état de fait qui semble avoir été impacté par une loi des Finances 2017 assez restrictive au plan des investissements publics, est la principale conclusion d’une enquête-sondage d“opinion menée auprès de commerçants. On retiendra dans le document de l”ONS, que la réduction de la voilure de l”activité commerciale, est assez visible auprès des commerçants des machines et matériels d’équipement. La droguerie, la quincaillerie, les appareils électroménagers et la parfumerie (D.Q.A.E.M.P), ont également souffert de cette réalité commerciale qui, même si elle s’est manifestée de façon disparate, n’a épargné personne. Ainsi, lit-on dans le rapport, «la plupart des commerçants enquêtés, se plaignent de la lenteur des formalités d’acquisition de marchandises et des délais d’approvisionnements qui sont longs».

L’ONS constate que plus 69% des grossistes et près de 18% de détaillants concernés, déclarent avoir enregistré des ruptures de stocks de produits, sachant que les plus touchés, sont ceux des machines et matériel d’équipement et des produits cités plus haut. Détaillée, cette situation donne «près de 41% des grossistes et 17% des détaillants se sont approvisionnés auprès du secteur privé uniquement, essentiellement ceux de la matière première, des textiles et des D.Q.A.E.M.P» relève-t-on dans le sondage. Lequel souligne que quelque «57% de ces grossistes et plus de 75% de ces détaillants, se sont approvisionnés auprès du secteur public et privé à la fois, particulièrement ceux de l’agro-alimentaire, des combustibles et lubrifiants et des machines et matériel d’équipement». Une proportion qui met en évidence le poids du secteur public dans une économie qu’on dit en voie de privatisation accélérée.

L’un des aspects positifs de l’enquête, tient du fait que «plus de 87% de détaillants enquêtés, achètent leurs marchandises en première main». Ce qui élimine les intermédiaires et évite l’inflation. Mais dans la même enquête, on souligne que «le reste les achète en deuxième ou en troisième main, notamment ceux des textiles et ceux du commerce multiple». Cependant, le point noir est à chercher dans le taux de satisfaction des commandes en produits «est supérieur à 50% par rapport aux besoins exprimés, selon l’opinion de plus de 67% de grossistes et de près de 64% des détaillants, notamment, ceux de l’agro-alimentaire, des combustibles et lubrifiants et de la matière première et demi-produits». Des taux qui restent insuffisants et font ressortir la marge de progression de la production nationale.

Autre aspect qui interpelle, est en rapport avec les prix d’acquisition des produits. Ils sont jugés «plus élevés» par près de 60% de grossistes, alors qu’à peine plus de 20% de détaillants partagent cette appréciation. Dans ce pan du sondage, on retrouve les secteurs de «l’agro-alimentaire, de la matière première et des demi-produits et ceux des machines et matériel d’équipement». Mais pour le reste des produits, les commerçants ont jugé les prix d’acquisition «plus stables». On retiendra par ailleurs, la question de la qualité et du conditionnement de la marchandise qui, selon l’ONS, est estimé satisfaisante par une bonne majorité des grossistes et détaillants.

Concernant l’état de la trésorerie, «il est jugé «bon» selon plus de 23% de grossistes, particulièrement ceux de la matière première et demi-produits. Toutefois, il reste «moyen» selon près de 48% de grossistes et plus de 91% de détaillants», rapporte l’enquête. On relèvera enfin, une propension des commerçants à ne pas associer le système financier national dans leur transaction. Il est relevé que «près de 30% de grossistes et plus de 10% de détaillants, ont recouru à des crédits bancaires, sachant que près de 63% des grossistes et 93% des détaillants n’ont pas eu des difficultés à les contracter». Cela, illustre le travail qui reste à accomplir pour connecter la sphère commerciale nationale à la modernité.

Alger: Smaïl Daoudi