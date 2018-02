<span style='text-decoration: underline;'>Marché de gros d’El Kerma</span>:<br><span style='color:red;'>L’activité des mandataires risque la disparition</span>

Les mandataires du marché de gros des fruits et légumes d’El Kerma, sont dans la tourmente ces derniers mois et leurs activités risquent de disparaître selon leur représentant Hadj Hmed. Interrogé récemment, notre interlocuteur a expliqué que les mandataires font face à une concurrence déloyale dans la capitale de l’ouest par des vendeurs de légumes et fruits qui se déplacent en camionnettes.

Selon le représentant des mandataires, de grandes quantités de fruits et légumes ne transitent pas par le marché de gros et légumes, ce qui engendre des pertes colossales aux mandataires. «De plus en plus de camionnettes immatriculées de différentes wilayas avoisinantes, exposent des fruits et légumes à la périphérie d’Oran, sans registre de commerce, ils ne payent pas d’impôts, donc, ils cassent le prix des légumes et des fruits et commercialisent en grandes quantités» dira-t-il. Notre interlocuteur a affirmé également, que la marge bénéficiaire des mandataires dans le marché et en baisse, «il y a des mandataires qui ont une marge bénéficiaire de quelques dinars seulement, je demande l’intervention des services concernés pour faire face à cette concurrence déloyale» ajoute-t-il. Par ailleurs, selon Hadj Hmed, les mandataires dans le marché, sont confrontés à un autre problème lié aux heures d’ouverture et de fermeture du marché alors que dans la wilaya de Mostaganem, le marché de gros ne ferme pas ses portes durant la journée, selon ces explications.

Notons, que le marché des véhicules d’occasion réalisé à côté du marché des légumes et fruits, n’a pas rempli son rôle, à cause de la concurrence déloyale de la part des marchés informels de vente de véhicules situé dans la ville à l’instar de ceux des Castors et Es-Seddikia. D’autre part, le marché des fruits et légumes d’El Kerma, se lancera à partir de ce mois-ci, dans la première expérience de la production du Compost issu des déchets organiques qui s’élève à 15 tonnes par jour. Cette structure commerciale espère arriver à un stade de production industrielle de compost écologique issu de déchets organiques récupérés, le matériel se trouve déjà au niveau du marché. Concernant une éventuelle exportation des fruits et légumes vers l’étranger, des contacts ont été liés avec des marchés en Espagne et en France, à l’instar de celui de Marseille.

Il est prévu dans les mois à venir, que des délégations se déplacent au marché de gros pour visiter de près ces installations et voir la qualité des fruits et légumes locaux.

Fethi Mohamed