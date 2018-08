<span style='text-decoration: underline;'>Baromètre du FCE du mois de juillet </span>:<br><span style='color:red;'>L’activité économique a connu une légère amélioration Alger: Samir Hamiche</span>

Il ressort du baromètre établi par le Forum des chefs d’entreprises (FCE), publié le mois de juillet dernier, une légère amélioration de l’activité économique par rapport au mois de juin.

Le baromètre que le FCE publie chaque mois depuis le mois d’avril 2013, constitue un outil de mesure et de suivi du climat des affaires à travers des indices de confiance.

Selon le bilan de juillet du baromètre du FCE, l’indice de confiance global (tous secteurs d’activité économique confondus), enregistre une valeur de -16 au mois de juillet contre -17 au mois de juin, soit une amélioration d’un point. Cette progression résulte de l’amélioration des perspectives de production (Cf.G2) et le carnet de commandes locales (Cf. G4) qui ont augmenté respectivement de 2 points (-13 en juin à -11 en juillet) et de 7 points (-46 en juin à -29 en juillet), ainsi que des perspectives de l’emploi (Cf. G5) qui ont enregistré une hausse de 5 points passant de -14 en juin à -9 en juillet.

Pour ce qui est d’indices par secteur d’activité économique, l’enquête du FCE fait savoir qu’il y a une amélioration au niveau du secteur des Industries (Hors IAA) dont l’indicateur affiche une valeur de -4 au mois de juillet contre -27 en juin soit une augmentation de 23 points. En revanche, les trois secteurs ci-après, enregistrent un recul: il s’agit du secteur des Industries Agroalimentaires «IAA» qui enregistre un indice de -44 en juillet contre -7 en juin, une chute de 37 points. Egalement, l’indice de secteur des Services affiche pour sa part, une valeur -19 en juillet contre -15 en juin, soit un recul de 4 points.

De son côté, le secteur BTPH affiche un indice du mois de juillet d’une valeur de -16 contre -15 en juin, soit une baisse d’un point. Le baromètre que le FCE fait état aussi de l’existence d’une dizaine de contraintes qui ont été identifiées et classées par ordre d’importance par les chefs d’entreprises dont en particulier:

Il s’agit de la difficulté de recouvrement des créances qui se place au premier rang des contraintes avec 53% des réponses, toutes activités confondues. On la retrouve dans: l’IAA (100%), le BTPH (55%), les Autres Industries hors IAA (54%) et les Services (48%). L’enquête du FCE évoque aussi la difficulté d’accès au crédit, est au 2ème rang avec 18% des réponses, toutes activités confondues. Elle cite enfin de la difficulté d’approvisionnement en matières premières et enfin Rupture dans la distribution d’énergie représentent respectivement 16% et 12% des réponses toutes activités confondues. (Cf. détails aux tableaux des résultats). Au niveau des régions géographiques, l’indice de confiance a enregistré un repli de 28 points pour la région ouest (-7 en juin à -35 en juillet) et de 3 points pour le Centre (-18 en juin à -21 en juillet).

Pour la région Est, une amélioration de 4 points est constatée (-14 en juillet contre -18 en juin). Pour l’Union européenne et la France, on note un recul de l’indice de confiance global qui passe respectivement de +6,5 et +5,8 en juin à +5,8 et +4,1 en juillet (Cf. Graphes No 1).

Alger: Samir Hamiche